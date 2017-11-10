鳥友群聚 放飛鸚鵡帶動另類觀光

2017年11月10日 18:20 中時 江詩筑

今年下半年由一群愛好金剛鸚鵡的鳥友們組成的苗栗縣鸚鵡訓練交流協會，每逢假日都會到後龍海角樂園、河濱公園等景點進行放飛，吸引不少民眾駐足欣賞。（江詩筑攝）

金剛鸚鵡身價不凡，1隻從7萬到70萬不等，相當於1台國產車，且每隻鳥的花色都是獨一無二，透過放飛訓練減少迷蹤的情況發生。（江詩筑攝）

由一群愛好金剛鸚鵡的鳥友們組成的苗栗縣鸚鵡訓練交流協會，每逢假日都會到後龍海角樂園、河濱公園等景點進行放飛，主人只要高喊鳥兒的名字，就像導航塔一樣，很快就會回到主人手上。（江詩筑攝）

竹苗地區近日有一群愛好金剛鸚鵡的鳥友每逢假日會到苗栗縣臨海的多個景點進行放飛訓練，其中不乏高價數十萬元的斑色金剛鸚鵡等名貴品種，鳥友們更成立鸚鵡訓練交流協會，希望在訓練的同時，也能為苗栗觀光貢獻一己之力，吸引更多遊客駐足欣賞，提升觀光多元性。

金剛鸚鵡身價不凡，每隻價格從7萬到70萬都有，從顏色較單一的紅金剛鸚鵡、琉璃金鋼鸚鵡到特別配種的斑色金剛鸚鵡至多代金剛鸚鵡等，顏色越鮮豔多彩，象徵在繁殖上煞費苦心，也更能呈現不同親代間的特徵，價格當然也越高。

苗栗縣鸚鵡訓練交流協會理事長江省榮原本是在旁欣賞鸚鵡放飛的遊客，看了幾次逐漸接觸鳥兒後，開始自己養鸚鵡的興趣，慢慢在網路群組上號召出同好，固定約地點作放飛訓練，彼此分享養育鸚鵡的甘苦談。

徐姓會員接觸金剛鸚鵡多年，他的金剛鸚鵡從剛出生不到40天的幼鳥開始飼養，照顧起來就跟照料襁褓中的嬰兒依樣，他說「幼鳥2、3個小時要餵1次奶，加上還沒長毛也要注意保暖等」，幾乎一個晚上都沒法睡過夜。

不過悉心餵養下的金剛鸚鵡十分通人性，徐先生表示，他的鸚鵡之前因為腳受傷，不願意包紮和固定，會自己去咬掉繃帶，他左思右想沒辦法，只好跟牠坐下來好好談，「苦勸牠包紮是為牠好，怕以後腳會歪掉等等」，他笑說，說也奇怪經過那次「深談」後，鳥兒不僅乖乖包紮還不准其他人碰觸傷腳，癒後良好。

江省榮強調，其他縣市在鸚鵡放飛訓練上也有成功結合觀光的例子，會員們基於愛鄉愛土的心情，也希望能夠拉抬苗栗觀光人潮，盼更多人欣賞金剛鸚鵡的美麗。

(中時)