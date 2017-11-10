歌王妻遭傳殺夫害女 警初步調查結果大逆轉

2017年11月10日 18:19 中時電子報 蔡曉婷

已故韓國民謠歌王金光石1996年因憂鬱症上吊自盡，近日一部關於他的紀錄片上映，使死因重啟討論，疑和妻子徐海順有關，就連兩人愛女金瑞妍也因這波新聞熱潮，早在10年前就過世的事實才曝光，更有傳言指是被親生母親所害，今(10日)韓國警方公布調查結果，宣布徐海順並無害死女兒的嫌疑，故以不起訴處分。

今年9月，韓媒報導金光石夫妻的獨生女金瑞妍早在10年過世，得年17歲，但徐海順一直隱瞞這消息，還跟朋友說女兒到美國生活得很好，動機似乎不單純，再加上母女關係並不佳，警方隨即展開調查，並對徐海順下達限制出境令。

今韓國警方公布此案的調查結果，說明金瑞妍在10年前的12月23日於京畿道的家中病發，送醫後不治，對此曾傳喚過金光石哥哥2次、徐海順3次，以及當年的醫護人員與主治醫師，結果發現因金瑞妍罹患先天性的「多發異常合併智能發展遲緩症候群」，因此免疫力較差，罹患肺炎時蓉自導致惡化，而金瑞妍在過世前幾天正好罹患容易使她致命的感冒，便是主要死因。

警方調出當年資料後，發現徐海順曾替女兒做CPR，且金瑞妍當時遺體只驗出感冒藥，並沒有其他特殊藥物，故判定徐海順並無殺害女兒的嫌疑，最終決定不起訴，而徐海順洗刷冤屈後，表示將與律師討論，近日內將對金光石哥哥、紀錄片導演李尚浩反提誣告。

(中時電子報)