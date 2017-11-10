愛上肚皮舞 婆媽變身窈窕美魔女

2017年11月10日 18:24 中時 陳心瑜

20位年過半百的婆婆媽媽隨著達布卡鼓與輕快的音樂，跟著林淑蓮（粉紅衣）老師擺動腰臀。（新北市政府民政局提供）

近20位年過半百的婆婆媽媽每個星期四都會聚集在蘆洲集賢市民活動中心內，隨著達布卡鼓與輕快的音樂，跟著老師林淑蓮快樂的擺動腰臀，里民表示，「讓人看不出裡面竟有七旬長輩，說是美魔女訓練班也不誇張」。

蘆洲區長賴俊達表示，林淑蓮老師是蘆洲市體育會中東肚皮舞委員會主委，曾遠赴埃及向肚皮舞大師習舞，並獲得埃及肚皮舞最高檢定資格，近年來專注培植選手參與國內、國際賽事，獲獎無數，還有5位兒少組的小朋友跟著老師學舞才5、6年，就已經是比賽的常勝軍。

林淑蓮說，中東肚皮舞是快樂展現肢體語言的舞蹈，透過腰、臀、肩、臂和腹部的快速擺動，可以消耗大量卡洛里，並且剷除腰部贅肉，讓人擁有緊致小蠻腰，每天只要撥出40分鐘練習，二至三星期就可達到瘦身效果。

學員潘媽媽是四個孩子的媽，剛開始跳肚皮舞時經常腰酸腿痛，在家人鼓勵下，每次都將上課情形錄影下來，回家跟著影片重複練習，現在已經成功剷肉12公斤，也非常享受跳舞時大汗淋漓的快感。

70多歲的蔡阿嬤則是跟著老師跳舞已經2年，很開心的說跳肚皮舞都不會變老，是保持青春活力的好秘方，還可以去社區表演，讓人覺得很風光；另外，鄭阿姨的先生在廟裡當廟公，她還將廟會節慶結合舞蹈表演，吸引不少觀眾目光。

民政局地方自治科長陳耀川表示，中東肚皮舞充滿濃濃的異國情調，可以讓人放鬆的隨音樂起舞，同時也培養對異國文化的賞析能力，目前新北市活動中心中東肚皮舞課有開班的為蘆洲區玉青市民活動中心、蘆洲區永平市民活動中心、三重區和平市民活動中心、永和區忠孝市民活動中心等，有興趣的民眾可多加利用。

(中時)