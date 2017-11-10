王柏融旅日選哪隊？陽岱鋼這樣建議

王柏融旅日有望，陽岱鋼(左)建議該去環境等條件都中意的地方。(周鎮宇攝)

友善列印
中時電子報

Lamigo桃猿「大王」王柏融今年個人囊括七座獎項，如今堪稱中職最強打者之一，在季賽期間就不斷傳日職球團有興趣想網羅他，身為前輩的陽岱鋼也樂觀其成，今(10日)表示他跟王柏融先前聊天時，有問王柏融何時才出國，「蠻多球隊都在看他的，包括我們球隊(讀賣巨人)也有。」

明對中華隊先發 佐佐木千隼提到王柏融
試投亞冠賽用球 林樺慶：比中職球小線較粗

首披國家隊戰袍 吳念庭：真的很緊張

王柏融今年出賽115場，打擊率4成07及上壘率4成97，長打率更高達7成，另有31轟、101分打點，包辦安打王、全壘打王、打擊王、打點王、最佳十人、金手套及年度MVP等七獎項，破中職史上單年度最多獎項紀錄。先前包括阪神虎、羅德、巨人、樂天及養樂多，都傳有想加入搶人戰。

陽岱鋼表示，不少日職球隊都在關注王柏融，不過他希望王柏融這次比賽，也別給自己太大壓力，好好表現就好，至於該選哪隊，「主要可能要看球隊的環境，包括球隊所在地跟生活環境等，要盡量選他喜歡的地方去。」陽岱鋼除了身為前輩給建言，也想跟這些年輕球員交流打擊觀念。

這次陽岱鋼打亞冠賽，雖在一群年輕球員中變成老大哥，他笑說，「其實我們年紀還差蠻近的。」他也抱持學習精神，認為這批中華隊的球員在台灣能打出成績，或許有些自己沒有的特質或技巧，能互相交流學習，「可能還不熟，他們比較不好意思問，現在就透過聊天慢慢交流。」

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
試投亞冠賽用球 林樺慶：比中職… 明對中華隊先發 佐佐木千隼提到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。