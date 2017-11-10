王柏融旅日選哪隊？陽岱鋼這樣建議

2017年11月10日 18:34 中時電子報 蔡銘仁

Lamigo桃猿「大王」王柏融今年個人囊括七座獎項，如今堪稱中職最強打者之一，在季賽期間就不斷傳日職球團有興趣想網羅他，身為前輩的陽岱鋼也樂觀其成，今(10日)表示他跟王柏融先前聊天時，有問王柏融何時才出國，「蠻多球隊都在看他的，包括我們球隊(讀賣巨人)也有。」

王柏融今年出賽115場，打擊率4成07及上壘率4成97，長打率更高達7成，另有31轟、101分打點，包辦安打王、全壘打王、打擊王、打點王、最佳十人、金手套及年度MVP等七獎項，破中職史上單年度最多獎項紀錄。先前包括阪神虎、羅德、巨人、樂天及養樂多，都傳有想加入搶人戰。

陽岱鋼表示，不少日職球隊都在關注王柏融，不過他希望王柏融這次比賽，也別給自己太大壓力，好好表現就好，至於該選哪隊，「主要可能要看球隊的環境，包括球隊所在地跟生活環境等，要盡量選他喜歡的地方去。」陽岱鋼除了身為前輩給建言，也想跟這些年輕球員交流打擊觀念。

這次陽岱鋼打亞冠賽，雖在一群年輕球員中變成老大哥，他笑說，「其實我們年紀還差蠻近的。」他也抱持學習精神，認為這批中華隊的球員在台灣能打出成績，或許有些自己沒有的特質或技巧，能互相交流學習，「可能還不熟，他們比較不好意思問，現在就透過聊天慢慢交流。」

(中時電子報)