台灣日本關山車站 締結姐妹站

2017年11月10日 18:28 中時 黃力勉

台灣與日本的關山車站締結為姐妹站，日本關山車站長東條公男（左）與台灣關山車站長羅易華互相交換禮物。（黃力勉攝）

台鐵關山車站10日與位在日本新潟縣上越市的關山車站締結為姐妹車站，雙方簽約締結後，將會加強交流。台鐵副局長徐仁財表示，台鐵將加強與日本觀光交流，也將大力推動鐵道旅遊，吸引更多日本旅客到訪。

姊妺站締結儀式由台東關山車站長羅易華、日本關山車站長東條公男一同簽署，並由徐仁財與越後心動鐵道社長嶋津忠裕擔任見證人，雙方締結後將會加強交流，互相協助推廣觀光旅遊。

日本關山車站位在妙高躍馬線上，由越後心動鐵道株式會社經營，越後心動鐵道分別經營日本海翡翠線、妙高躍馬線共21個車站，總長98.3公里，其中關山車站在1886年建立，是妙高躍馬線最古老的車站。

嶋津忠裕指出，關山車站位在日本西海岸，鄰近日本海，從東京搭乘新幹線到關山將近要2小時的車程，當地有廣大的稻田，是日本的米倉，還有被稱為越後富士山的妙高山，冬天時下雪量大，非常適合滑雪。

他說，越後心動鐵道斥資打造的雪月花列車，擁有日本列車最大的景觀窗戶，行駛在鐵道上海景高山美景都一覽無遺，車上還有廚師烹飪美食，讓遊客愜意的享受美景、品嚐美食。

徐仁財表示，台東關山與日本關山是異地同名車站，台鐵近年來積極發展鐵道觀光，越後心動鐵道經營的雪月花別具特色，也是台鐵的學習對象。

台鐵運務處副處長陳裕謀說，台鐵與日本締結的姐妹車站共有5處，其中松山、龜山與關山是異地同名車站，台北與大阪車站、新竹與東京車站也是姐妹車站，未來雙方會加強交流。

(中時)