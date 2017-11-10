出國須知 國際旅遊醫學門診報你知

部東家醫科醫師陳祚冰強調，出國前到國際旅遊醫學門診就診，能提供多一層保障。（黃力勉攝）

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部東家醫科醫師陳祚冰強調，注射疫苗的證明，可以提供多一層保障。（黃力勉攝）

衛生福利部台東醫院（部東）開辦「國際旅遊醫學門診」，針對要出國旅遊的民眾提供醫療諮詢，甚至提早施打疫苗，避免被當地流行病傳染。台東醫院指出，花東各僅有一所醫療院所承辦國際旅遊門診，出國前一個月先到旅遊門診諮詢將是未來趨勢。

「為什麼出國前要看醫生？」許多民眾出國前並不會把就醫列為必做的項目，不過它國的流行病、傳染病與台灣並不相同，就醫接受諮詢、了解自己的旅遊型態或暴露在什麼樣的風險，必要時注射疫苗，將能讓旅遊多一層保障。

部東醫院受疾病管制署委託，開辦國際旅遊醫學門診，針對出國民眾提供風險諮詢、傳染病衛教、疫苗接種評估、預防性投藥等服務。家醫科醫師陳祚冰表示，許多民眾要到高山前，會記得就診拿預防高山症的藥，但要到未開發國家，卻不會施打疫苗，很容易暴露在危險之中。

他說，國際旅遊門診在台灣發展將近10年，目前還在推廣階段，民眾前往東南亞、非洲、南美洲等地區，爬山、自助旅行、農耕、經商等，都很容易暴露在傳染病的風險中。

陳祚冰強調，部分疫苗要注射多劑，甚至要1個月才會產生防護效力，因此最好在出國前1個月就先就診評估，回國後如果有不適例如腹瀉、發燒等，最好趕緊就醫診治。

(中時)

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