設計師當照服員 恍悟如何照顧失智母

照服員薪資雖不高，但陳文義（後左）樂在其中。（許素惠攝）

友善列印
中時
照服員陳文義（右）細心地餵阿嬤吃飯。（許素惠攝）
照服員陳文義（左）協助阿公復健。（許素惠攝）

「原來老人需要哄，尤其是失智老人！」原在大陸當商廣設計師的陳文義因故返鄉，無奈英雄無用武之地，一直未找到工作，經虎尾就服中心引介當照服員，薪資只有過去1/3，他卻樂在其中，因為能帶失智媽媽上班，並學到如何照顧老人。

「阿伯，你今天看起來心情不美麗哦！」「阿嬤，要吃飯才有力氣散步」「阿公，慢慢走，別急！」43歲的陳文義是土庫聖心安養中心的「小鮮肉」，語氣溫柔，耐、細心兼具地護持著爺奶們，再倔強都能被他「收服」。

然而一年前剛從大陸回台時，面對臥病的父親，失智的母親，3個年幼的孩子，他茫然地手足無措，尤其媽媽總是亂跑，令他疲於奔命，一家六口食指浩繁，頓失經濟，搞得他焦頭爛額。

他曾在多家公司設計部門擔任要職，被外派大陸當課長，去年大哥突然離世，照顧雙親的責任瞬間落在他身上，迫使他不得不辭職返台扛起重擔。

雖有一技之長，但中年轉職又專業就業機會不多，快2個月都沒找到工作，只好求助虎尾就服中心，經由多元就業方案投入照服工作。

「我原本沒興趣，更沒想過會做這個工作」，陳文義不諱言，不到3萬的月薪實在和在大陸的差很多，但為了生計，加上要照顧母親，只能抱著騎驢找馬的心態先接受。

不過經過10月，陳文義已樂在其中，每天帶著媽媽一起上班，讓他免除了需送母親去養老院的沉重經濟負擔，也學到如何與老人交心、照顧老人，薪水雖少，心靈卻富足。

(中時)

出國須知 國際旅遊醫學門診報你… 藝術銀行新購百餘件創作 創意互…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。