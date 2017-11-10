設計師當照服員 恍悟如何照顧失智母

2017年11月10日 20:01 中時 許素惠

照服員陳文義（右）細心地餵阿嬤吃飯。（許素惠攝）

照服員陳文義（左）協助阿公復健。（許素惠攝）

「原來老人需要哄，尤其是失智老人！」原在大陸當商廣設計師的陳文義因故返鄉，無奈英雄無用武之地，一直未找到工作，經虎尾就服中心引介當照服員，薪資只有過去1/3，他卻樂在其中，因為能帶失智媽媽上班，並學到如何照顧老人。

「阿伯，你今天看起來心情不美麗哦！」「阿嬤，要吃飯才有力氣散步」「阿公，慢慢走，別急！」43歲的陳文義是土庫聖心安養中心的「小鮮肉」，語氣溫柔，耐、細心兼具地護持著爺奶們，再倔強都能被他「收服」。

然而一年前剛從大陸回台時，面對臥病的父親，失智的母親，3個年幼的孩子，他茫然地手足無措，尤其媽媽總是亂跑，令他疲於奔命，一家六口食指浩繁，頓失經濟，搞得他焦頭爛額。

他曾在多家公司設計部門擔任要職，被外派大陸當課長，去年大哥突然離世，照顧雙親的責任瞬間落在他身上，迫使他不得不辭職返台扛起重擔。

雖有一技之長，但中年轉職又專業就業機會不多，快2個月都沒找到工作，只好求助虎尾就服中心，經由多元就業方案投入照服工作。

「我原本沒興趣，更沒想過會做這個工作」，陳文義不諱言，不到3萬的月薪實在和在大陸的差很多，但為了生計，加上要照顧母親，只能抱著騎驢找馬的心態先接受。

不過經過10月，陳文義已樂在其中，每天帶著媽媽一起上班，讓他免除了需送母親去養老院的沉重經濟負擔，也學到如何與老人交心、照顧老人，薪水雖少，心靈卻富足。

(中時)