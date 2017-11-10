藝術銀行新購百餘件創作 創意互動亮相

2017年11月10日 19:14 中時 陳淑芬

藝術銀行「FUN YOUNG遊戲—藝術銀行新品概念展」，不設作品卡，創意推出互動對話設備。（陳淑芬攝）

富宇建設的「日常光景」展區，創意設置免費拍貼機，讓民眾留下珍貴畫面。（陳淑芬攝）

文化部藝術銀行年度新購173件藝術創作，在10日推出「FUN YOUNG遊戲—藝術銀行新品概念展」，創新亮相，分別在藝術銀行展區推「空間實驗」主題，設置互動對話設備；富宇建設社區展區則規劃「日常光景」主題，設免費拍貼機，讓民眾在欣賞藝術創作時，各可留下心情感動及紀念畫面。

文化部推動藝術銀行計畫，由國立台灣美術館執行，公開徵件購入國內藝術家作品，鼓勵政府單位、民間企業及團體承租，在公共空間展出，促進藝術發展並培養生活美學。藝術銀行今年收藏124名藝術家共173件藝術作品，10日舉辦展出記者會。

美術館館長蕭宗煌在會中表示，國內藝術家創作日趨貼近當代生活及社會經驗、國際議題，媒材和表現形式也更多元，今年新品展「FUN YOUNG遊戲—藝術銀行新品概念展」，取自「放樣」諧音，意指將施工設計圖標示在工地現場，讓施工者了解如何施作之意，表達藝術銀行所扮演的藝術溝通平台角色。

藝術銀行「空間實驗」展場作品旁都不設作品卡，策展人黃靖超指出，觀賞藝術創作時常會被作品卡「框架」住，所以，不設作品卡而規劃互動裝置，將所有的展品掃描輸入，民眾參觀後透過手機掃描QRCode條碼或利用現場IPAD，可連線留言分享觀後感受。

富宇建設董事長特助張宇承表示，「日常光景」展區以「光」、「影」為主題，邀請多名在地新生代藝術家展出攝影、畫作、雕塑、裝置與新媒體等多媒材藝術創作，作品多元、具創意。

張宇承說，為創造專屬參觀者的藝術觀點和詮釋，展場內還規劃營造氛圍、放映、舉辦講座及工作坊的多功能空間，創意設置免費拍貼機，讓民眾可以與藝術作品來個互動式拍照，為藝術美感體驗留下珍貴畫面。

(中時)