W TAIPEI X POW! WOW! Taiwan 打造全新時尚藝術聖殿～

限量版「WOOBAR隨行杯」，售價200元／個。（圖片提供／台北W飯店）
全新「POP-UP WOOBAR」位於酒店1樓大廳，提供原WOOBAR經典調酒。（徐力剛社攝）
台北W飯店總經理唐皓維與POW! WOW! Taiwan藝術家們合影留念。（徐力剛攝）
藝術家現場講解作品精神與傳達理念。（徐力剛攝）
房客盡情遨遊泳池後，可同時欣賞精彩藝術畫作。（徐力剛攝）
台北W飯店WOOBAR即日起暫停營業進行改裝，預計明年1月重新開幕，為嶄新一年拉開序幕。
WOOBAR整修期間，酒店大廳「POP-UP WOOBAR」販售3款暢銷摩奇多，包括烏龍茶、茉莉花茶與桂花口味、經典調飲繽紛莓果等飲品，或前往10樓池畔酒吧與、31樓紫艷酒吧，愉快品飲美味調酒。
WOOBAR邀請國際藝術組織POW! WOW! Taiwan藝術家們合作，打造8幅特色彩繪壁畫11日正式亮相，將街頭藝術能量注入台北，傳遞藝術之美。W飯店攜手臺北市觀光傳播局推廣城市觀光，除街頭藝術創作外，記者會現場將WOOBAR打造成街頭滑板場，邀請職業滑板選手柯家恩與朱珮瑜現場炫技，展現青春活力。
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(中時)