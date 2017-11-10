保證台中花博不塞車？議員要求交通局長掛保證

台中市議員楊正中（左）10日要求簽署花博絕不塞車承諾書，交通局長王義川回應，花博不會冷清清，因為人潮多，全力規畫接駁服務。（盧金足攝）

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2018台中世界花卉博覽會預估吸引800萬參觀人次，如果大塞車交通局長負全責？市議員楊正中10日質詢時，拿出承諾書要求交通局長王義川簽署，王表示，如果冷清清就沒有交通擁擠問題，因為花博熱鬧會帶動人潮，已及早規畫，爭取經費規畫12條路線接駁，配合3大園區間電動接駁公車，一定會讓花博「通樂！」

「局長，你簽承諾書，向市民掛保證！」楊正中拿著看板到到官員備詢席，要求王義川針對花博交通順暢，絕不塞車簽署為憑，陳本添、張立傑、劉士州、黃馨慧等多名議員也關切花博湧進大批觀光客，三大園區交通如何因應？

王義川強調，花博展期希望民眾使用大眾運輸前往三大園區，搭乘台鐵再轉搭接駁車，方便又舒適，市府爭取花博特別預算1億元及中央補助與市府配合款1億5000萬，共2億5000萬元推動接駁運輸。

花博期間市府共規畫12條路線接駁，其中后裡園區共有5條路線、豐原園區2條路線、外埔園區2條路線，配合三大園區間電動接駁公車，提供三園區周邊火車站及停車場接駁服務。

此外，台中市區及屯區的參觀民眾，交通局也在太原、秋紅谷、烏日高鐵站、沙鹿轉運站規劃接駁站點，民眾可搭乘市區接駁車直達后里園區。

「目標是讓參觀民眾都能快速找到停車位，再轉搭乘接駁車進入園區，開心賞花博！」王義川表示，市府利用園區附近大面積的公有土地，設置花博遊客臨時停車場，總計可提供汽車1萬2660席、機車2968席的停車位，以供給停車位，增加民眾搭接駁車的意願。

(中時)

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