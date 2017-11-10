微風耶誕傳遞愛 130人台北車站共舞

林美瑛（左2）與廖曉喬（左4）母女，與超萌的吉祥物聯邦銀行「小白」（左）、微風熊（中）、台鐵「鐵魯」，在台鐵耶誕村前同樂。（微風集團提供）

友善列印
中時
微風集團執行常董岡一郎（左7起）、前交通部長蔡堆、微風慈善基金會董事林美瑛、微風集團代言人伊萊、聯邦銀行信用卡中心執行長熊令容、微風集團策略長暨微風慈善基金會董事廖曉喬等人今搖鈴為活動搖鈴、點燈。（季志翔攝）
台鐵耶誕村旁有250名弱勢孩童的「心願列車畫展」。（微風集團提供）
耶誕舞會上有130人熱鬧共舞，提早歡樂迎接耶誕節。（微風集團提供）
廖曉喬（右）前年在Young Art Taipei結識並收藏藝術家蔡芙郡（左）作品，花了近2年完成BUBBLY LOVE愛沐慈善手工皂，限量500個，每個380元。（季志翔攝）

微風慈善基金會今（10日）在台北車站1樓大廳為「微風傳遞愛 夢想列車行」耶誕舞會揭幕、點燈，並發表BUBBLY LOVE愛沐慈善手工皂認購，微風集團策略長暨微風慈善基金會董事廖曉喬說，手工皂由唐氏症基金會手做，環保小布袋上有藝術家蔡芙郡刻版畫，限量500個、每個380元，所得會捐贈台北市視障者家長協會：「結合和唐寶寶、藝術家的愛心，很有意義！」

廖曉喬前年在Young Art Taipei結識並收藏藝術家蔡芙郡作品，2人花了近2年完成BUBBLY LOVE愛沐慈善手工皂，限量500個。手工皂名為「愛沐」有愛慕之意，上頭的LOVE英文字和點字內外呼應；蔡芙郡結合自己生肖屬兔和喜愛的錦鯉設計「錦兔」，廖曉喬說「公益也可以很可愛，這真的很值得收藏。」即日起可在BreezeCouture及幸福的微光平台上認購。

昨同步歡慶台鐵130周年，邀130人共舞；且有250名弱勢孩童的「心願列車畫展」認領活動。微風台北車站27日前辦10周年慶，全館160個美食、伴手禮專櫃，加入16個新櫃，有10元銅板價、1折起等優惠，目標業績1.5億元。

(中時)

藝術銀行新購百餘件創作 創意互… 人工智慧販賣機在草衙道啟用 任…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。