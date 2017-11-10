微風耶誕傳遞愛 130人台北車站共舞

2017年11月10日 18:45 中時 郭家崴 、 季志翔

微風集團執行常董岡一郎（左7起）、前交通部長蔡堆、微風慈善基金會董事林美瑛、微風集團代言人伊萊、聯邦銀行信用卡中心執行長熊令容、微風集團策略長暨微風慈善基金會董事廖曉喬等人今搖鈴為活動搖鈴、點燈。（季志翔攝）

台鐵耶誕村旁有250名弱勢孩童的「心願列車畫展」。（微風集團提供）

耶誕舞會上有130人熱鬧共舞，提早歡樂迎接耶誕節。（微風集團提供）

廖曉喬（右）前年在Young Art Taipei結識並收藏藝術家蔡芙郡（左）作品，花了近2年完成BUBBLY LOVE愛沐慈善手工皂，限量500個，每個380元。（季志翔攝）

微風慈善基金會今（10日）在台北車站1樓大廳為「微風傳遞愛 夢想列車行」耶誕舞會揭幕、點燈，並發表BUBBLY LOVE愛沐慈善手工皂認購，微風集團策略長暨微風慈善基金會董事廖曉喬說，手工皂由唐氏症基金會手做，環保小布袋上有藝術家蔡芙郡刻版畫，限量500個、每個380元，所得會捐贈台北市視障者家長協會：「結合和唐寶寶、藝術家的愛心，很有意義！」

廖曉喬前年在Young Art Taipei結識並收藏藝術家蔡芙郡作品，2人花了近2年完成BUBBLY LOVE愛沐慈善手工皂，限量500個。手工皂名為「愛沐」有愛慕之意，上頭的LOVE英文字和點字內外呼應；蔡芙郡結合自己生肖屬兔和喜愛的錦鯉設計「錦兔」，廖曉喬說「公益也可以很可愛，這真的很值得收藏。」即日起可在BreezeCouture及幸福的微光平台上認購。

昨同步歡慶台鐵130周年，邀130人共舞；且有250名弱勢孩童的「心願列車畫展」認領活動。微風台北車站27日前辦10周年慶，全館160個美食、伴手禮專櫃，加入16個新櫃，有10元銅板價、1折起等優惠，目標業績1.5億元。

(中時)