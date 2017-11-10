變態鬼母！女子嫁給親女兒 還曾與親兒子結婚

派翠西亞(右)不斷說服女兒咪絲蒂，她們結婚沒有問題。(摘自派翠西亞臉書)

友善列印
中時
44歲的派翠西亞曾在2008年，與另一名親生兒子喬迪結婚。(摘自奧克拉荷馬州警局檔案)
咪絲蒂9日被法院以亂倫罪判10年緩刑。(摘自奧克拉荷馬州警局檔案)

駭人聽聞！26歲的美國奧勒拉荷馬州女子咪絲蒂‧史潘，去年與44歲的親生母親派翠西亞結婚，犯下亂倫罪。在該州，原本亂倫罪刑期最高10年，由於她同意認罪，法院9日判她10年緩刑，且要接受心理諮商。至於母親同樣因亂倫罪被起訴，將於明年1月受審。

派翠西亞表示，她離婚時失去3個孩子的監護權，長女咪絲蒂從小由祖父母領養，直到2014年派翠西亞才與女兒重新連繫，兩人很快就「煞到對方」，派翠西亞的臉書都是母女倆的親密合影。

咪絲蒂對與母親結婚有疑慮，因為她清楚2人是直系血親，但派翠西亞不斷說服女兒她們沒做錯事，2人去年3月在奧克拉荷馬州結婚。但5個月後，一位快遞公司員工發現她們的不正常非法關係，因而通報當局。

東窗事發後，派翠西亞稱她有做過功課，她的名字和咪絲蒂出生證明上的母親名字不一樣，所以結婚應該沒問題。更誇張的是，這不是派翠西亞第一次和自己的孩子結婚，早在2008年，她就「嫁」給親生兒子喬迪，但一年後喬迪就以亂倫為由，宣告婚姻無效。但派翠西亞喊冤說，他們之間沒有性關係，結婚純粹是為阻止喬迪從軍。

咪絲蒂的另一個弟弟柯迪對母親把姐姐拖下水怒不可遏，「她逼我姐落入這樣的處境，根本是廢物，竟然想讓自己的女兒經歷這種事，到底是不是人？如果妳想亂搞隨妳便，但我們子女完全不想要。」

(中時)

習近平預計11日將與日韓領袖分別… APEC部長聯合聲明仍卡關 凸顯區…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。