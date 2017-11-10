變態鬼母！女子嫁給親女兒 還曾與親兒子結婚

2017年11月10日 19:11 中時 蔡鵑如

44歲的派翠西亞曾在2008年，與另一名親生兒子喬迪結婚。(摘自奧克拉荷馬州警局檔案)

咪絲蒂9日被法院以亂倫罪判10年緩刑。(摘自奧克拉荷馬州警局檔案)

駭人聽聞！26歲的美國奧勒拉荷馬州女子咪絲蒂‧史潘，去年與44歲的親生母親派翠西亞結婚，犯下亂倫罪。在該州，原本亂倫罪刑期最高10年，由於她同意認罪，法院9日判她10年緩刑，且要接受心理諮商。至於母親同樣因亂倫罪被起訴，將於明年1月受審。

派翠西亞表示，她離婚時失去3個孩子的監護權，長女咪絲蒂從小由祖父母領養，直到2014年派翠西亞才與女兒重新連繫，兩人很快就「煞到對方」，派翠西亞的臉書都是母女倆的親密合影。

咪絲蒂對與母親結婚有疑慮，因為她清楚2人是直系血親，但派翠西亞不斷說服女兒她們沒做錯事，2人去年3月在奧克拉荷馬州結婚。但5個月後，一位快遞公司員工發現她們的不正常非法關係，因而通報當局。

東窗事發後，派翠西亞稱她有做過功課，她的名字和咪絲蒂出生證明上的母親名字不一樣，所以結婚應該沒問題。更誇張的是，這不是派翠西亞第一次和自己的孩子結婚，早在2008年，她就「嫁」給親生兒子喬迪，但一年後喬迪就以亂倫為由，宣告婚姻無效。但派翠西亞喊冤說，他們之間沒有性關係，結婚純粹是為阻止喬迪從軍。

咪絲蒂的另一個弟弟柯迪對母親把姐姐拖下水怒不可遏，「她逼我姐落入這樣的處境，根本是廢物，竟然想讓自己的女兒經歷這種事，到底是不是人？如果妳想亂搞隨妳便，但我們子女完全不想要。」

(中時)