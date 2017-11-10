花20年找到！　現靠教學弟妹舞台劇認識自我

劉巽熙（前排左一）4年前回到母校林邊國中教表演藝術，她察覺現在許多學生沒有自我意識，便透過舞台劇教學讓學弟妹從表演中找自己，而他們不僅成功探索自我，還連2年得到全國戲劇比賽優等。（劉巽熙提供）

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劉巽熙（前排右三）4年前回到母校林邊國中教表演藝術，她察覺現在許多學生沒有自我意識，便透過舞台劇教學讓學弟妹從表演中找自己，而他們不僅成功探索自我，還連2年得到全國戲劇比賽優等。（劉巽熙提供）

20歲始知自己要什麼的劉巽熙，4年前回到母校林邊國中教表演藝術，她察覺現在許多學生沒有自我意識，甚至不懂為何要讀書，她因過來人身分感同身受，開始透過舞台劇教學讓學弟妹從表演中找自己，而他們不僅成功探索自我，還連2年得到全國戲劇比賽優等。

劉巽熙現年30歲，從小就是運動健將，不過她一直有個導演夢，所以大學時無意外地就讀數位媒體設計系，不料卻在大三那年，她突然覺得這不是自己想要的，因此就在已獲得某公司青睞、畢業即可就業的情況下，毅然決然休學，跌破眾人眼鏡。

之後她尋尋覓覓，發現自己對古蹟修復有興趣，於是投入樹德科大表演藝術系招考，想藉此為跳板圓夢，但沒想到卻是無心插柳柳成蔭，她在一次次的課程中發現，表演不僅讓她性格變得更柔軟，也因打開感知能力學會何謂美、看見美及更認識自己。

4年前她回母校教學後，發現學弟妹對任何事物都存有「別人要我做，我就做」的想法，甚至連到學校上課也是因為政府規定而行之，她認為學生有發話權、對話權，於是開始透過舞台劇打開他們的感知。她說，有學生已經找到讀書的意義，因為不閱讀是無法成為優秀的表演藝術者。

「表演就是從人開始，它須落實生活，否則就是假象。」她強調，她學的表演藝術與人文密不可分，有點哲學但也很有溫度，學生參賽雖沒摘金，但懂得思考自己的路是她最大的成就。

(中時)

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