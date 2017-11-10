APEC部長聯合聲明仍卡關 凸顯區域經貿困境

2017年11月10日 19:13 工商 陳鷖人

APEC（亞太經合會）今下午舉行經濟領袖代表與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話開幕儀式，我國經濟領袖代表宋楚瑜（左）與中國大陸國家主席習近平（右）無交集。（中華台北代表團提供）

隨著各國領袖陸續抵達越南，APEC今明兩日將進入重頭戲。明日將舉行經濟領袖閉門會議並發表領袖宣言。然而，目前為止，部長聯合聲明仍未定案，各方依舊對於「公平貿易」和「多邊貿易」部分內容僵持不下，恐拖至明日經濟領袖會議前才能拍板。

今日下午美國總統川普和中國國家主席習近平依序在APEC企業領袖高峰會（CEO summit）中發表演說，也再次凸顯出部長聯合聲明卡關，反映出的區域經濟整合困境。

川普在演說中強調公平貿易，不會再讓其他國家佔美國便宜，並在演講中特別稱讚並非APEC會員體的印度，強調將和印太地區國家簽署雙邊貿易。

相較之下，緊接在後發表演講的習近平則表示「堅持多邊主義」，強調謀求「共商、共協、共贏」，建立緊密關係是全球經濟發展趨勢。

消息人士表示，至今日下午為止，美方仍然堅持納入「公平貿易」的相關做法。另外，美方「多邊貿易」段落的內容也還是有異議。

因遲遲無法達成共識，目前僅「原則性」同意部長會議聯合聲明內容，有爭議部分仍然持續在討論中。

(工商)