「雙11」網購熱潮 飯店搶跟風！

天成文旅-繪日之丘「親子樂遊主題房」，線上優惠價3888元。（圖片提供／天成飯店集團）

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天成文旅-繪日之丘推出「寵物主題房」，可與家中毛小孩共享假期，線上優惠價3888元。（圖片提供／天成飯店集團）
台東知本老爺酒店豪華客房室內空間寬敞。（圖片提供／台東知本老爺酒店）
菜品「金針松阪豬」以當季金針花入菜，搭配爽脆松阪豬美味滿分。（圖片提供／台東知本老爺酒店）
「金針海鮮沙拉」口感清爽無負擔。（圖片提供／台東知本老爺酒店）
台東知本老爺酒店「那魯灣餐廳自助晚餐」提供消費者多樣化餐點。（圖片提供／台東知本老爺酒店）

大陸最大網路購物活動「雙11」即將登場，《BBC》報導指出，2016年淘寶「雙11」購物節當日成交金額高達1030億人民幣，此股熱潮席捲台灣飯店業，部分飯店今年結合電商平台推出住房優惠專案，搶攻網購商機。

天成飯店集團攜手YAHOO奇摩超級商城，推出「雙11住宿券」優惠活動，3個飯店品牌6大房型，即日起至11月30日止，不分平假日優惠價3688至3888元。憑住宿券可入住台北「蜂巢」旅店快樂蜂主題房;嘉義「天成文旅-繪日之丘」輕逸雅緻客房、豪華家庭房、親子樂遊主題房及寵物主題房4選1;台中「天成文旅-回行旅」回憶童趣主題房。其中繪日之丘「親子樂遊主題房」雙層房型搭配室內溜滑梯、攀岩與帳篷遊樂設施，孩童與成人一次滿足。天成飯店集團表示，此次活動預計可提高1成以上住房率。

台東知本老爺酒店首度與PChome24h購物合作， 11月1日至15日於PChome24h購物（含書店）網站消費滿3000元台幣，並寄送Email至指定信箱，有機會獲得知本老爺雙人住宿套票組，共11個名額（含雙人早餐、晚餐、當季小旅行及車站接駁）。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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