捷運狼逞色慾屢犯案 將三度入監再判1年8月

2017年11月10日 18:58 中時 王己由

鄭姓男子去年11月搭捷運，竟在車廂內大膽以手指摳弄女乘客下體，被害人為確認鄭是不是故意觸摸，眼光瞄到鄭時，發現鄭故意往旁看，手指卻仍然不安份，憤而控告鄭涉嫌強制猥褻。案經台北地方法院審理後，法官查出他有5次相同前科，依強制猥褻罪重判鄭有期徒刑1年8月。

判決理由指出，鄭為逞一時色慾，毫不尊重他人身體及性自主意願，一再犯同一罪質的案件，惡性重大，不宜輕縱。

判決指出，鄭2002年在捷運內曾對女子強制猥褻，被判刑6月，可易科罰金，緩刑4年。結果緩刑期間又再犯案，撤銷緩刑後執行罰金18萬元；2005年，鄭第三次在捷運上犯案，被判刑1年，且刑前須強制治療；2008年，鄭惡習不改，第四次在捷運上偷摸婦人下體，這次被判刑1年6月確定，二度入監獄服刑。

沒想到鄭服刑完畢出獄，2015年10月12日和23日，又兩次在公車上對未成年少女強制猥褻，兩案應合併執行有期徒刑2年確定，不過，在未發監執行的空檔，再犯下本件第六案。

去年11月6日下午，鄭利用搭乘捷運板南線，列車行經忠孝復興、忠孝新生站時，他站著先將身體移至被害女子身邊，以手指摳摸對方下體，被害人原以為車廂擁擠被不小心碰觸，低頭發現鄭雖轉頭望向別的方向，卻用右手觸摸她，還有摳的動作，前後約5至10秒，被害人確認遭侵犯，就向警方報案。

(中時)