諸葛四郎登舞台 已故漫畫家劇中「現身」

2017年11月10日 18:57 中時 許文貞

紙風車劇團將台灣60年代的漫畫經典《諸葛四郎》搬上舞台，把原本的長篇漫畫改編成約90分鐘的舞台劇，描述主角四郎、真平與魔鬼黨等反派鬥智的過程，11日起於台北城市舞台首演。（鄧博仁攝）

紙風車劇團將台灣60年代的漫畫經典《諸葛四郎》搬上舞台，把原本的長篇漫畫改編成約90分鐘的舞台劇，描述主角四郎、真平與魔鬼黨等反派鬥智的過程，11日起於台北城市舞台首演。（鄧博仁攝）

紙風車劇團將台灣60年代的漫畫經典《諸葛四郎》搬上舞台，把原本的長篇漫畫改編成約90分鐘的舞台劇，描述主角四郎、真平與魔鬼黨等反派鬥智的過程，11日起於台北城市舞台首演。（鄧博仁攝）

紙風車劇團將台灣60年代的漫畫經典《諸葛四郎》搬上舞台，把原本的長篇漫畫改編成約90分鐘的舞台劇，描述主角四郎、真平與魔鬼黨等反派鬥智的過程，11日起於台北城市舞台首演。（鄧博仁攝）

紙風車劇團將台灣60年代的漫畫經典《諸葛四郎》搬上舞台，把原本的長篇漫畫改編成約90分鐘的舞台劇，描述主角四郎、真平與魔鬼黨等反派鬥智的過程，11日起於台北城市舞台首演。（鄧博仁攝）

紙風車劇團將台灣經典漫畫《諸葛四郎》搬上舞台，即將於11日在台北首演，除了重現四郎和真平的冒險故事，更將已故原作漫畫家葉宏甲化為劇中角色。紙風車劇團團長任建誠表示，「我們要向葉宏甲致敬，讓觀眾知道這是一部改編自漫畫的舞台劇。」

「劇中會有一個橋段，一名漫畫家經過四郎、真平和魔鬼黨打鬥的現場，然後拿出紙筆來把畫面畫下來。旁人問他：『你是誰啊？』漫畫家回答說：『我是葉宏甲啊！』」任建誠表示。

為了尋找「台灣的童話」，紙風車劇團自今年初從60年代的經典漫畫《諸葛四郎》尋找靈感，將其中《大戰魔鬼黨》與《大鬥雙假面》的故事，改編成90分鐘的舞台劇。

除了原本漫畫裡必有的「內賊」、「騎馬追逐」和「魔鬼黨」的橋段，劇中也補完漫畫未提及的四郎與真平的相識過程，也將漫畫中「雙劍合體」的寶藏，化為父母與子女的愛。

任建誠笑說，「我們為舞台劇做了很多動畫，想呈現漫畫到舞台的感覺，結果大概還有三分之一的動畫都沒用上。」在片頭動畫中，一本巨大的《諸葛四郎》漫畫書，畫格裡的四郎卻突然動了起來，跳出紙面，走入黑影幢幢的森林裡，與戴著面具的惡人打鬥。

接著畫面中2D平面的四郎突然又變成了真人演員的立體影像，在螢幕四處飛躍、跳動，最後終於出現在舞台上。任建誠表示，開場動畫中，諸葛四郎走出漫畫來到舞台上，在劇的最後，也會安排讓這些角色，被「畫」回到漫畫裡。

任建誠表示，葉宏甲的兒子葉佳龍來看過彩排，表示從沒想過可以這樣改編，「很感謝他願意放手讓我們做。」

《諸葛四郎》目前將自11月11日起至明年1月陸續於台北、台中、高雄共演出15場。

(中時)