少子化不能省！超商瘋小朋友商機

精靈寶可夢造型貼畫書，60元。(全家提供)

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時報周刊
小巴士TAYO紅色瑞瑞款，250元。(萊爾富提供)
迪士尼卡通懷表，390元。(OK提供)
OPEN!x海綿寶寶便條本，45元。(7-ELEVEN提供)

少子化時代，「孩子」就是一種商機，近年兒童類用品有攀升趨勢。除了文玩具外，童書在出版品寒冬中，也帶來逆勢成長，兒童消費市場轉變為重「質」，父母更重視陪伴、寓樂於教。

根據OK超商銷售資料，在兒童類商品上，以肖像玩具最為熱門，像是OK獨家扭蛋商品，及迪士尼經典卡通表等品項，都是孩童商品熱銷主力，尤其是扭蛋系列，更占玩具業績的4成。在未來的預購主題上，也會將兒童需求規劃進去，如目前洽談中的麗嬰房產品，引進品項不侷限於嬰幼兒，而是更符合孩子可用的類型。

全家便利商店觀察，發現可訓練孩子手眼協調能力，結合閱讀與玩樂於一體的遊戲書，如貼紙書、著色本都十分熱賣，首推《蛋黃哥教你ABC》，和《精靈寶可夢造型貼畫》等貼紙書，讓親子透過共玩拉近距離。從4月起就定期更新遊戲書新品，每月為童書類商品帶來4成成長。

7-ELEVEN的OPEN家族，則與海綿寶寶聯名推出全新視覺設計，讓OPEN小將、LOCK醬、海綿寶寶、派大星大玩COSPLAY，推出一系列文具用品與零食，包含「OPEN!x海綿寶寶L夾」、「OPEN!x海綿寶寶趣味變裝本」等商品。人氣前三名為貼紙類、便條本、L夾等文具品項。

萊爾富獨家引進最受孩子喜愛的《小巴士TAYO》4角色，分別為藍色的TAYO、黃色的妮妮、綠色的小吉，與紅色的瑞瑞小巴士，以合金材質打造可愛的車身。另外近期搬上大螢幕的《彩虹小馬》，同樣有著高人氣，萊爾富亦引進《彩虹小馬》卡通著色組，與《彩虹小馬》亮亮膠畫，讓孩子盡情發揮創意，繪出屬於自己的彩虹小馬。

(時報周刊)

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