台塑仁武廠汙染地下水 影響居民腎功能

2017年11月10日 19:38 中時 呂素麗

2017.11.10 高雄市 ▲高雄醫學大學環境醫學研究中心主任吳明蒼教授分析台塑仁武廠附近6村莊汙染情況。（呂素麗翻攝）

高雄醫學大學以台塑仁武廠附近6村莊4432名居民的健檢資料，研究分析發現，石化廠汙染地下水造成居民腎功能損害，汙染村居民腎小球濾能率受損及罹患蛋白尿的風險都比未受汙染村的居民高，這項研究成果已於今年1月發布在國際Scientific Reports（科學報告）期刊；研究的高醫大環境醫學研究中心主任吳明蒼建議居民健康應做後續追蹤。

多年前，台塑仁武廠發生疑似汙染附近地下水風波，2010年高雄長庚醫院為該廠附近6村莊5955名村民免費健康檢查，但檢查結果一直未對外公佈，3年前，高醫大取得當年的健檢資料，並將其中4432人納入分析，

高醫大環境醫學研究中心10日起兩天舉行「2017國際環境醫學學術研討會」，主任吳明蒼公佈「石化工廠地下水汙染對周遭住戶的腎功能影響」分析結果。台灣很少有研究去探討住宅暴露於石化工廠旁含氯碳氫化合物地下水污染，對於人體的腎功能影響。

吳明蒼依數據將台塑仁武廠附近的竹後、中華里列為高汙染里，五和、後安、仁武為中汙染里，位於工廠上游的八卦里則為未汙染里。

吳明蒼表示，相對於居住在非污染村莊的居民，在校正相關的變項之後，居住在高污染村莊的居民有1.89倍罹患估計腎小球濾過率受損的風險，及1.46倍罹患蛋白尿的風險；從這個相對較大的樣本數研究中，研究人員發現地下水含氯碳氫化合物的污染可引起人體腎功能的損害。

吳明蒼強調，居民已很少喝地下水，不過，地下水使用於農田灌溉等，地下水汙染與居民腎功能受損，「雖未釐清因果關係，但是有相關性」，受檢居民應後續追蹤。

對此，台塑仁武廠副理黃建元表示「遺憾」，他說，研究報告中未探討當地地下水實際使用狀況，無法說明相關腎臟功能的影響與地下水污染的因果關係，也未探討腎功能異常或尿蛋白居民生活飲食習慣、工作環境、用藥習慣等因素，研究結果無法反應真實。

黃建元表示，該研究未通盤考量環境健康風險評估調查數據，逕自判斷民眾腎臟疾病風險來自石化工業地下水污染；建議未來研究機構應以更嚴謹態度進行流行病學研究，以避免誤導民眾。

(中時)