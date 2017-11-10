湖口天主堂窯烤飄香 小窩口柴燒pizza開張

小窩口柴燒Pizza的剝皮辣椒系列，滋味獨特，十分美味。（莊旻靜攝）

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小窩口柴燒Pizza的餐點皆由梁善員親手製作，採取現點現做。（莊旻靜攝）
小窩口柴燒Pizza的餐點皆由梁善員親手製作，採取現點現做。（莊旻靜攝）
梁善員（右起）與妻子石侑平在湖口天主堂創業，使用在地食材、符合當地口味，打造風味獨特的柴燒Pizza。（莊旻靜攝）

新竹縣湖口天主堂為在地知名地標，半世紀前由義大利籍神父滿思謙創建，並成立幼兒園，在此傳遞福音，不過歲月更迭，幼兒園如今成為社區活動空間，更有一對年輕小夫妻在此以窯烤披薩，重現異國風情，他們也結合在地客庄及台灣味，創造酸菜、剝皮辣椒等口味，獨樹一格的味道，讓僅開張僅1個多月的「小窩口窯烤Pizza」已有回頭客。

負責掌廚的梁善員為新豐在地人，他說過去儘管就讀湖口高中，但當時不知天主堂旁還另有天地，後曾聽聞高中教師提起社區活化概念，雖當時未放在心上，卻也成為他與天主堂結緣的契機。他因家中經營運輸業，服役時也加入駕駛兵，不過偶爾支援廚房，因而觸發他對料理、烹飪的興趣。

服完兵役後，梁善員先在家中幫忙1年多，後想在闖蕩看看，當時就進入窯烤Pizza店學習手藝，從揉麵糰開始學起，今年5月，他偶然得知天主堂隔鄰空間待出租，在家人支持下，決定與新婚妻子石侑平自行創業，取名自當地舊地名大窩口的「小窩口窯烤Pizza」10月初開張。

梁善員說，考量到在地，因此菜單上除了有常見的瑪格麗特等風味，還有剝皮辣椒皮蛋、酸菜豬肉、照燒牛肉等披薩口味，飲料單上的洛神花氣泡水、檸檬醋飲則是自家釀製，有部分食材也是親手準備，披薩也採取現點現做，美味可口。

湖口村長羅美搖說，過去滿山都是相思木，如今年輕人在此創業，又透過窯烤，再度讓相思木飄香。石侑平也說，鄰近空間未來也將作為藝文展示，先前也曾舉辦過親子DIY活動，期望能多元運用、活化空間。

(中時)

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