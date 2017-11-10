客家文化論壇首度在台舉行 佛館與河南博物院締結友好

2017年11月10日 19:20 中時 林雅惠

由客家文化博物館聯盟舉辦的「客家文化博物館聯盟年會暨論壇」，2107年首度移師台灣，11月10日在佛陀紀念館中央客堂舉行，論壇主題「2017年客家文化博物館與社區營造」，廣邀台灣、大陸專家學者，針對客家文化展開探討，另在10日的開幕式中，客家文化博物館聯盟發起單位之一的河南博物院並與佛館簽署締結友好博物館，為博物館界交流再添佳話。

中華民國博物館學會理事長張譽騰於開幕致詞表示，儘管論壇的議題是嚴肅的，但佛館的核心價值之一是給人歡喜，希望大家保持放鬆的心情，適逢國際書展期間，鼓勵大家有空可以逛逛書展。張譽騰說，他已到過佛館多次，但每次都有新的學習。

佛館館長如常法師則說明，佛館將博物館的宗旨，諸如公共教育、典藏和研究，擴展到休閒觀光，發揮更大的作用，另透過播放影片說明佛館「四化」─文藝化、電影化、人間化、國際化的發展目標，還有神明聯誼會，以及邀請偏鄉學童至國際書展展開校外教學，拓展閱讀視野，且佛館是ICOM（國際博物館協會）最年輕的會員，其團隊為一群出家的比丘尼組成，致力為博物館搭建起文化交流平台，建構和諧的園地。

河南博物院院長馬蕭林表示，客家文化是華夏文化的重要組成部分，河南則是客家重要的祖源地，從2014年成立客家文化博物館聯盟，分別在福建福州和廣東梅州召開年會，此次希望在張理事長和如常法師的引領下，客家文化能夠在台灣蓬勃發展，現在客家文化博物館聯盟有42家博物館，明年預計在河南鄭州舉辦研討會和展覽，希望將客家文化加以發揚光大。馬蕭林並說，他5年前曾到訪過佛館，印象相當深刻，認為佛館的「四化」有值得特別學習之處。

開幕式的重要焦點，就是舉行佛館與河南博物院友好博物館簽約、揭牌儀式，此為佛館第8個友好博物館，河南博物院曾展出星雲大師一筆字，以及參與在佛館舉辦的「兩岸博物館新能量價值論壇」，佛館的「玉意深遠─中原古代玉器文化展」，則為河南博物院院藏精品的展出，顯見雙方館際交流的往來互動率高。

佛館與河南博物院友好博物館簽約分別由如常法師、馬蕭林代表簽署並揭牌，期許未來兩館在展覽、學術、資訊等多方面將有更進一步的交流合作，彼此為社會教育盡份心力，在場見證包括佛館多位副館長、河南博物院相關人員，以及出席論壇的學者貴賓們。

此次論壇有交通大學客家文化學院院長張維安發表「展示客家：台灣客家文物館與文化園區之考察」，亦有河南博物院院長馬蕭林專題發表「傳承、激發－河南博物院公共教育服務與社區營造的多重創新與實踐」等多個專題演講，從多元面向探討客家文化博物館和社區營造、文化之間的密切關聯。

(中時)