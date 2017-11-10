嚇人！一次接到23張紅單 民眾陳情巿議員

2017年11月10日 19:00 中時 曹明正

高市議員簡煥宗日前接獲民眾陳情將車輛停放於自家騎樓，卻一口氣接到了23張的違規紅單，且填單日期都是同一天。陳情人許姓民眾表示，在停車的地點居住已超過30年，過去不曾發生因將車輛停放在騎樓被開單，而且還是在收到23張紅單後才第1次接到警方通知自己的產權內騎樓不能停放車輛，民眾質疑警方作業程序有問題。

高巿警交通大隊指出，依警政署今年9月19日警署交字第1060142713號函，民眾檢舉道路交通管理處罰條例第56條第1項案件，除能明確查證認定非屬同一違規行為外，僅得舉發1次，其餘部分則依道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第23條第2款規定「同一違規行為再重複檢舉者」不予舉發，以求周延。

但經查有關研議修法，現行道路交通管理處罰條例就民眾檢舉舉發案件是否有同條例第85條之1第2項就同一違規事實連續舉發之適用，尚有法規適用疑義，警政署已洽法規主管機關交通部研擬修法事宜，於修法完成之前，暫依警政署今年9月19日警署交字第1060142713號函辦理，謹慎審查民眾檢舉案件。

簡煥宗指出交通違規被民眾檢舉已成常態，但卻也因此讓承辦員警業務量多到吃不消。警方應該要了解開單的目的是為了要改善交通問題，而不是搶市民的荷包。他更透露其實不止這位陳情民眾一口氣被開了23張紅單，就連他的左右鄰居也被開了近40張的紅單，怪不得民眾會質疑市府搶錢。

簡煥宗表示民眾對於道路交通處罰條例並不會像執法人員一樣了解或專精，畢竟這些民眾在進行汽機車駕照考試時並不會去考到這些項目，民眾往往都是因為接到違規紅單後才知道自己的行為違規。

可是因檢舉達人橫行，執法單位卻變成了檢舉達人的搭檔。其實依行政罰法第19條規定「違反行政法上義務應受法定最高額新台幣3000元以下罰鍰之處罰，其情節輕微，認以不處罰為適當者，得免予處罰」、「前項情形，得對違反行政法上義務者施以糾正或勸導，並作成紀錄，命其簽名」。

他希望警方執法時可以針對改善問題為最大處理方針，而不是一下開數十張的紅單，不僅無法即時改善交通問題，反而造成不必要的民怨。

(中時)