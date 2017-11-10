哈佛大學舉辦性愛週 教導「塞菊花」的樂趣

2017年11月10日 19:08 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

人類常常在追求刺激因此會衍生出一堆刺激的舉動，例如肛交，但有部分人說亂玩「菊花」不好，不僅不衛生也不安全，不過美國哈佛大學7日舉辦了一場演講，這場演講不是什麼嚴肅的學術研討，而是邀請一家情趣用品店的講師來跟同學分享，「如何塞東西到你的屁屁裡」，現場不僅可以學習到實用的教學，還能獲得免費情趣用品及性愛小手冊回家。

根據《ETNEWS》報導，哈佛大學從6日開始舉辦為期一周的「性愛週」，主辦單位開設了與性教育有關的講座邀請同學參加，其中有一場講座「肛交工作坊」，吸引了約50名同學參加，主辦方邀請了「好震動成人商店」(Good Vibrations)的講師娜塔夏(Natasha)到場教學。

「肛交」已存在好幾個世紀，做好安全措施還是可以享受到很大的樂趣。(圖/shutterstock)

娜塔夏在課程中解釋，「肛交這個性交姿式已經存在了數個世紀」，在肛交過程中能夠刺激肛門的末梢神經，加上前列腺靠近直腸，所以對男性的刺激最明顯，另外娜塔夏還補充「不是每個男人都剛好有陰莖，也不是每個女人都有陰道。但是”菊花”是大家都有的，這是最平等的」。

最後，娜塔夏除了鼓勵同學們嘗試看看肛交，也更加強調「色情A片呈現的方式並不完全正確！不要隨便模仿！」，他希望這場講座不僅可以達到讓同學們學習到安全、正確的肛交姿勢，也可以讓大家能夠安全的享受性愛，其實哈佛大學這場講座「肛交工作坊」早在2014年舉辦多，因廣受學生好評，才又在3年後再度舉辦。

(中時電子報)