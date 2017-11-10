中市公告地價傾向凍漲 不排除下修空間

台中市議員陳淑華建議市府應反映市場狀況，適當下修公告地價。（盧金足攝）

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公告地價漲幅大引發民怨，台中市府喊出傾向凍漲，10日透露可能有下修空間。（盧金足攝）
台中市地政局長張治祥表示，兼具土地正義與依法納稅平衡，明年公告地價將傾向不調，可能還有下修空間。（盧金足攝）

2016及2017年台中市公告地價較2015年平均調幅38.25％，比台北市30.38％還高，西屯區在去年初公布公告地價創下101％漲幅，引發民怨，市議員陳淑華10日表示，景氣不佳，房地價格下滑，市府應反應市價，對此，地政局長張治祥說，明年公告地價將傾向不調，不排除還有下修空間。

陳淑華10日質詢時表示，市府已完成台中市地價的查估作業，並召開過地價公聽會。依地政單位提出數據顯示，全市查估地價，依區段來說，上漲區段僅548個區段，持平或下跌的區段達1萬0729個區段，市場價格趨勢今年明顯下跌，近年漲幅最大的西屯區地價，441個區段中上漲的區段僅僅17個，下跌或持平的區段則高達424個。

她指出，總體來說今年才開始向下修正，地價雖然跌幅不是太大，但中市房地價格趨勢落後台北、新北，台北市已下跌兩、三年，台中市如無重大因素，應會向下修正一段時間，建議市府應反應市場狀況，適當下修公告地價。

張治祥表示，明年公告地價，地政局會如實反映地價波動情形，兼具土地正義與依法納稅平衡下，明年公告地價將傾向不調，經台中市地價及標準地價評議委員會開會後，如果有下修空間，即會反應在明年的公告地價課徵。

(中時)

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