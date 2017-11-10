憂個資外洩？花博卡簽同意書才核發

台中市議員黃馨慧憂心花博卡、市民卡外資全都露，市府強調，個資保護國際認證 市民簽同意書才核發。（盧金足攝）

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迎接2018台中世界花卉博覽會，市府研議發行300萬張花博卡，市議員憂心市民個資全都露？交通局長王義川10日強調，花博卡以台中市民為主，市府獲同意書後才能核發，保護措施經國際認證；花博落幕，花博卡功能轉換為「市民卡」，將結合資訊儲存、查詢及支付等多功能，成為市民的生活便利卡。

市議員黃馨慧表示，市民卡幾乎等同「第二張身分證」，事涉民眾個人隱私政策，引發個資外洩疑慮，市議員陳淑華、翁美春、李中等人也針對市府發包委託廠商製作花博卡及市民卡，結合悠遊卡、圖書借閱及現金交易功能，提醒安全問題必須審慎。

王義川說明，花博卡尚未發行，獲市民同意書才開始製卡，如收集50萬份同意書，就印製50萬張，收集100萬份同意書，即印100萬張，尚未印製的卡片留著備用，供新生兒或入籍台中市的民眾申請。

「花博卡對個人資料的保護措施通過國際認證，民眾不用擔心個資外洩問題！」王義川強調，花博卡未將民眾電話納入資訊，不會延伸電話詐騙問題，如有個資外洩疑慮的市民，建議可暫不申請。

交通局指出，花博卡在花博期間用於免費參觀花博一次，後花博時代，花博卡將轉換為市民卡，屆時結合資訊儲存、查詢及支付等多功能，相關資料大數據分析，由未來成立的數位治理局處理，相關市民卡使用辦法研擬中。

(中時)

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