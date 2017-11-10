關懷行動不便者 中市研議補助無障礙計程車

市議員張玉嬿（左起）、蔡雅玲、謝志忠質疑台中市無障礙計程車數量不足，遠低於台北市的200輛。（盧金足攝）

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市議員蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿10日質詢共同主張，市府應建置無障礙運輸系統、增加無障礙計程車數量、充實網站相關資訊、結合敬老愛心卡乘車優惠，保障身障民眾權益。對此，市府表示，研議評估增加無障礙計程車業者補貼，鼓勵計程車司機投入服務行列，照顧年長者、身障人士等行動不便者外出需求。

蔡雅玲指出，至9月底台中身障人口數達12萬2548人，市府應建置無障礙運輸系統，包含未來的捷運、低地板公車、復康巴士、無障礙計程車，維護身障人士「行的權利」。

她表示，台北市無障礙計程車高達200輛以上，依交通局資料顯示，中市僅12輛無障礙計程車，數量遠不足以服務身障人士。

張玉嬿與謝志忠建議交通局提供業者補助，多載身障者或老人就給獎勵金，提高誘因來吸引較多的運將投入，復康巴士和無障礙計程車兩者應以互補方式，助身心障礙者交通上往來。

交通局長王義川表示，無障礙計程車目前須由車隊向市府申請，但計程車改為無障礙計程車，乘客乘車位將會減少，且身障乘客上下車服務需要時間較長將減少營運時間，影響車隊申請意願。

針對無障礙計程車較台北市200台少，市府說明，台中市為全國唯一提供285輛小型復康巴士，提供身心障礙等人士「免費搭乘」服務，台中無障礙車隊提供的費率比照一般民眾計費，有需求者會優先預約小型復康巴士，提供就醫及就學、就業、社會參與等預約搭乘。

(中時)

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