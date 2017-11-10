新北勞檢立即GO首部曲 「手打鍵盤才算工時」該怎辦？

2017年11月10日 19:51 中時 葉書宏

「今晚我只監督你一人！呵呵呵…」昔日台南市議會熟悉的劇情居然也在新北市上演？有沒有搞錯？原來，這是新北市政府勞工局最新推出的「慣老闆語錄TOP5」系列宣導短片，蒐集雇主違反勞基法的各種狂言排序，並由就業安全科同仁一人分飾多角，今天（10日）傍晚在「新北勞動雲」粉絲專頁首集正式上架，要讓壞老闆惡質行為全都露。

首支短片以初入職場的員工剛要下班，壞老闆以語錄排序第5名「（駕駛員）手握方向盤才算工時」標準，要求員工也要「手打鍵盤才算工時」；老闆更化身為人肉監視器，列舉員工泡咖啡、午休、上廁所、甚至還以偷瞄網美等荒謬理由扣減工時，惡意扭曲勞工出勤時間，種種惡劣行徑讓勞工義憤填膺。

勞工局表示，短片劇情雖然誇張荒誕，但目的是凸顯壞老闆不合理的要求，喚起觀眾善用「勞動檢查立即GO」維護權益。值得一提，勞工局去年3月開通「勞動檢查立即GO」後，累積至10月已收件3000案，受理後便會安排勞動檢查，不僅檢查結果即時回傳，檢舉人還可追蹤進度、查詢歷史案件，「雲端收件、雲端回覆」。大幅縮短辦理時程，也節能減碳。

勞工局積極透過影像與臉友溝通，先前還曾推出上下集的「史上最強求職防騙阿婆」（即「阿婆來了！」），頗受好評。認識慣老闆惡形惡狀，請連續6天鎖定「新北勞動雲」臉書「慣老闆語錄TOP5」系列（https://www.facebook.com/ilaborntpc/videos/1523644177728632/），保證讓你笑中帶淚帶辛酸來看最新宣導。

(中時)