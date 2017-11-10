2081歲不老騎士環台 圓夢倒數抵桃

2017年11月10日 19:31 中時 蔡依珍

26位、年齡加總超過2081歲的不老騎士，展開為期11天的環台圓夢之旅，10日抵達桃園，雖已是活動倒數第二日，大家依舊活力十足，曾在台中清泉崗當過空軍的美國籍歐金（左一）也共襄盛舉。（蔡依珍攝）

26位、年齡加總超過2081歲的不老騎士，展開為期11天的環台圓夢之旅，10日抵達桃園，雖已是活動倒數第二日，大家依舊活力十足。（蔡依珍攝）

26位、年齡加總超過2081歲的不老騎士，展開為期11天的環台圓夢之旅，10日抵達桃園，雖已是活動倒數第二日，大家依舊活力十足。（蔡依珍攝）

26位、年齡加總超過2081歲的不老騎士，展開為期11天的環台圓夢之旅，10日抵達桃園，雖已是活動倒數第二日，大家依舊活力十足。（蔡依珍攝）

26位、年齡加總超過2081歲的不老騎士，展開為期11天的環台圓夢之旅，10日抵達桃園，雖已是活動倒數第二日，大家依舊活力十足。（蔡依珍攝）

年齡加總超過2081歲的26位不老騎士，展開為期11天的環台圓夢之旅，10日抵達桃園，雖已是活動倒數第二日，大家依舊活力十足，東道主市長鄭文燦宴請他們，強調「青春是一種心情、不是寫在身分證上的年紀」，肯定「千歲團」展現健康、生命及對台灣的愛，允諾會持續支持退休長輩各式戶外活動。

弘道老人福利基金會2007年帶著17位平均年齡81歲的銀髮長輩騎車環島13天，並將過程拍成紀錄片，轟動全台，帶起長輩追夢風潮，基金會執行長李若綺笑說，雖然長輩諮詢熱線不斷，「但實在太累了」，中間休息2年、其他時間則只有環1/4個台灣，今年活動來到第8屆，適逢10周年，再度號召想築夢的長輩騎車環島。

長輩們報名踴躍，最後從上百名長者中選出26名不老騎士，平均年齡75歲、加總年紀超過2081歲，每個人的人生都是精采故事篇章：曾參與偶像劇《花甲男孩轉大人》演出的77歲張王春桃，想帶母親出遊，車禍後將機車改成四輪，無奈母親仍離世，騎著自己的車透過活動圓夢；曾在台中清泉崗當過空軍的70歲美國人歐金，也在台籍妻子鼓勵下共襄盛舉。

而最高齡、87歲的周邦雖然罹癌，仍樂觀進取，希望透過活動「仔細看台灣」，直讚規畫周到，天天吃好睡好，和大家也從不認識變得有革命情感。

李若綺說，11天總計要完成1250公里，雖然途中遇到下雨、山路，在屏東還遭受11級落山風的考驗，對向的機車都不堪強風倒地，團隊當機立斷改以車子接駁長者，由10位志工分批輪流將長者的機車騎到集合地，超過7公里的路程有志工還來回騎了4趟，才終於把所有車子和人會合，也是意外插曲，活動將於11日抵達台中，再度完成壯舉。

(中時)