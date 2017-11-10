新北英語日 外籍教師來助陣

2017年11月10日 19:26 中時 葉書宏

新北市五股國中與恩典教會合作，於今（10日）辦理最後一場次的「英語日」活動。（葉書宏翻攝）

新北市五股國中與恩典教會合作，於今（10日）辦理最後一場次的「英語日」活動。（葉書宏翻攝）

新北市五股國中與恩典教會合作，於今（10日）辦理最後一場次的「英語日」活動。（葉書宏翻攝）

新北市五股國中與恩典教會合作，於今（10日）辦理最後一場次的「英語日」活動，學生們掩不住興奮，在上課時，口說加比手畫腳的回答外籍教師提問。同學們頗有成就感的說：「這次不害羞了，聽力與口說能力都有進步。」

五股國中自105年度起與恩典教會合作，引進英語外籍教師進入學校協同教學，特別選在新北市政府教育局撥款補助建置的「英語情境教室」上課。教務主任劉怡君表示：「英語情境教室是甫退休的前任校長蔡秀香與多位英語老師一起精心規畫的，現任的楊尚青校長將英語日活動安排在此空間上課，更是發揮最大效益。

今天的「英語日」活動是本年度的第5場。813班郭柏毅同學說：「上次見到外籍教師會覺得害羞，而且他們說話很快，有時會聽不清楚，所以不太敢回答；但這次外籍老師說的話已能聽懂許多，我可以比較有自信回答問題了。」另外也有同學表示，與外籍教師的對話很生活化，例如：最喜歡吃什麼食物？上學時使用什麼交通工具？喜歡哪種樂器等等；但也有極少數同學被問到的問題較難，像是：以後結婚會選擇什麼樣的伴侶？同學說會寫「課後反映單」給外籍老師，請他們設計比較簡單的問題，讓他們更有成就感。

英語老師劉怡伶表示：「學生們平時上英文課，對於課本內的句子都敢開口說，但初次與外籍老師接觸，卻不太能順暢表達，但學生們今天的表現，比上次進步許多。」

校長楊尚青認為，因地緣關係，五股區的孩子文化刺激不足，外籍教師到校協同教學，正可以補此不足；此外，外籍教師精心設計了具生活化、趣味化、異國文化的討論議題，在活潑的肢體語言輔佐下，更能讓孩子體驗學外語的樂趣。本校未來會持續辦理這樣的教學活動，引導孩子們將課本所學，發揮於日常生活中，在地球村時代，能自信的面對英語環境。

(中時)