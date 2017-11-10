全國家事類科技藝競賽 新北美髮與美顏奪金手獎

2017年11月10日 19:32 中時 葉書宏

新北市穀保家商時尚造型科參加今年全國家事類科技藝競賽，美髮與美顏雙雙奪得金手獎，分列全國第三名與第七名，寫下新北今年最佳成績紀錄。昨晚參賽隊伍由嘉義回到學校，受到同學近乎瘋狂的熱烈歡迎，美顏選手黃裔捷一年來的壓力完全釋放，倚在車門邊久久不能自己。

奪下金手，名列全國第三名的美髮選手魏國豪，出身「美髮世家」，國中畢業一度考慮選讀高中，因難捨挑戰美髮技藝的夢想，在與曾經也是金手獎得主的姐姐參訪穀保時尚科設備、了解師資之後，毅然決定實踐圓夢計畫。入學後專注投入，在指導老師陳莉諪的指導下打磨技巧、並積極參加與穀保合作的技專院校活動或課程，開闊眼界，終於圓夢。感性的他回程中在自己臉書發文，一一謝過科裡全數美髮老師無私傾囊，也讓人窺見穀保時尚科團隊造就人才的企圖心。

美顏金手得主黃裔捷，這次拿到全國第七名。不擅言詞、個性又固執的她，曾讓指導老師劉紫淳傷透腦筋。原本頭髮就不長，進入集訓階段剃得更短，幾乎讓人誤認為田徑選手，但外型中性的她下筆細膩，對作品有近乎偏執的自我要求，一度讓指導老師擔心臨場反應力不夠，固執的個性連科主任加入勸說都無效，自己也承受極大壓力，甚至放棄了畢業旅行。現在終於成功奪金，昨晚在同學熱烈的歡呼聲中釋放壓力，靠在班導師的肩頭好好哭了一場。

穀保時尚造型科不斷引進最新流行資訊、器材與技術，與黎明、台北城市等技專院校密切合作，又廣泛邀請業師蒞校教學或以講座形式分享經驗，亦有建教合作班與曼都、名留、彩登等美髮實業無縫接軌，厚積數年，今年「雙手鍍金」、名列前茅，再次證明有清楚的目標、選擇正確的環境，是學子實踐夢想的不二途徑。

(中時)