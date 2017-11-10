好玩卡不好玩？中市升級套裝旅遊服務

台中市議員謝明源（右）、翁美春表示，「中台灣好玩卡」不夠優惠，要求增加旅遊資訊。（盧金足攝）

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「中台灣好玩卡」不好玩？不夠優惠？市府委由1家旅行社與2家超商銷售，市議員10連跑多家卻買不到！也質疑旅遊卡沒有提供包括食、宿、知名景點等完整配套服務，觀旅局長陳盛山表示，中台灣好玩卡第1段已賣出4萬多張，發卡量「了不起了！」將再升級結合套裝旅遊服務。

觀光旅遊局2016年推出「中台灣好玩卡」，整合中台灣7大縣巿觀光資源，串連旅遊消費優惠措施，吸引旅客暢遊中台灣，市議員謝明源、翁美春等人質疑好玩卡推動狀況及銷售量情形，建議結合周邊套裝旅遊。

觀旅局長陳盛山指出，中台灣好玩卡整合19家客運、222條路線，規畫交通運輸及周邊服務配套，逐步強化主題套裝產品、拓展行銷通路及優化網站升級，增加遊客旅遊優惠及便利性，吸引更多旅客選購。

陳盛山強調，「中台灣好玩卡」第1階段整合19家客運、222條路線，及高鐵、台鐵、航空和家店家等合作，2016年發行量達近4萬張，該專案去年底結案，今年6月重獲中央核定續推計畫，招標作業後8月下旬重啟產品包裝及網站運作，因此影響銷售。

今年第2階段作業以商品為主軸，包含主題樂園、溫泉、下午茶等，中台灣好玩卡官方網站升級，翻譯包含中、英、日、韓4種語言，方便旅客使用。

此外，市府以「中進中出」旅遊模式推動觀光，前往日韓、港澳、星馬及東南亞等地推介台中，市議員邱素貞肯定市府努力，希望加速提升台中國際機場軟硬體設施，打響台中國際觀光品牌。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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