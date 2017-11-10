2017年11月10日 19:34 中時 陳淑娥

金牌楊俊瀚（中）、銀牌陳傑（右）及銅牌向俊賢（左）參加大甲高中校慶，引起一陣騷動。（陳淑娥攝）

大甲高中學生放手讓氣球冉冉升空，代表著未來「樂觀奮鬥、夢想起飛！」（陳淑娥攝）

大甲高中10日舉行校慶，並升上校旗（陳淑娥攝）

世大運金銀銅3國手回娘家 甲中校慶超嗨！

世大運田徑金銀牌3位國手，10日返回母校大甲高中歡度校慶引騷動，「台灣最速男」楊俊瀚、「跨欄一哥」陳傑及「跳高王子」向俊賢，讓學弟妹為之瘋狂，眾人簇擁追著合影及簽名，校園彷彿成了簽名會，也為校慶添增了熱鬧氛圍。

國手回娘家，甲中校慶特別嗨！校長蕭建華表示，學校是台灣體壇國手搖籃，以田徑、手球與自由車聞名全台，最近更獲體育署評選為全國高中職體育班訓練標杆組「標竿學校」最高榮譽，甫落幕的全運會，自由車項目橫掃場地賽全部項目9面金牌，陳傑及向俊賢都是優秀校友。

在世大運拿下百米金牌的楊俊瀚回憶說，當時在賽場上自己非常有自信，過關斬將締造佳績，也讓10幾名親友團天天都是慶功宴；他說，在奪金牌那瞬間相當興奮，但激情過後，下一秒鐘想的是，如何面對明日戰場，顯現出這位飛毛腿十分理性。

跨欄銀牌的陳傑，高中時才進入體育班，一點基礎都沒有，跑輸女生是家常便飯，後來加緊練習，半年後進步神速令人乍舌；對於在國際賽事始終與金牌失之交臂，他樂觀地說，秒數比名次重要，創造個人紀錄是最大目標。

向俊賢在跳高奪銅，他聊起在高中體育班時，因為膝蓋受傷致無法練習，一度想要放棄，念頭長達3個月；他勉勵學弟妹田徑練習枯燥乏味，每天都是做同樣的事情，不是一蹴可幾，一定要累積實力，打穩基本功。

國家運動訓練中心田徑隊總教練孫念祖表示，3位國手在世大運締造佳績，目前已達到亞運參賽標準，明年將出征印尼，期望能夠抱回獎牌替台灣爭光，突破個人成績，再上一層樓。

(中時)