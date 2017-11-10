首屆國家警光獎台南7人獲獎 基層與有榮焉

首屆國家警光獎台南市7名員警在150人中順利獲選國家警英獎，10日獲警政署頒獎表揚。（台南市警察局提供）

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中時

首屆國家警光獎台南市7名員警在150人中順利獲選國家警英獎，包括南市刑大隊偵三隊分隊長李金粉、永康分局偵查隊小隊長劉嘉慶等人，消息傳回台南警界，員警都與有榮焉，相當高興。

內政部警政署與中華民國警察之友總會為激勵基層員警士氣，首次舉辦國家警光獎，以偵破妨害國家安全、社會治安案件有巨大貢獻等9項特殊條件，選出國家警光獎、國際警光獎各1名，國家警英獎80名，能獲獎的員警都相當不容易。

台南市7位獲得警英獎的員警分別是市刑大偵三隊分隊長李金粉，雖然是女警，但辦案一點也不遜色，擁有「詐欺終結者」的名號，破獲多起電信詐欺機房、製毒工廠；市刑大隊偵七隊小隊長蔡英杰則是「毒廠伏擊者」，今年6月瓦解K他命製毒工場，起獲半成品數百公斤。

第四分局偵查隊隊長陳勇志，任勞任怨，積極佈線偵破多起組織犯罪；原新營分局中山路派出所所長，現玉井分局偵查隊副隊長陳豐霈全心投入地方治安工作，打詐、緝毒及緝槍都難不倒他。

永康分局偵查隊小隊長劉嘉慶則是國際攔毒專家，曾前往印尼查扣安非他命1000公斤，攔阻毒品流入台灣；歸仁分局仁德分駐所巡佐兼副所長李璧池執行勤務時，觀察入微，每每都在線上勤務中，查獲多起毒品運輸、販賣案。

第五分局防治組警務佐鄭嘉德兩年幫助98個家庭團聚，不單是找回走失的親人，更是帶回失去的心，被同事稱為「尋人高手」。警政署10日舉行國家警光獎頒獎典禮，能從全台7萬名警察中脫穎而出，都是優秀的人才。

(中時)

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