川普重申一中政策 李艷秋：小英喪失「維持現狀」詮釋權

2017年11月10日 19:32 中時電子報 呂承哲

美國總統川普今(10)日上午結束首次到中國大陸進行國事訪問，台灣朝野皆關注會如何討論台灣議題，然而與大陸國家主席習近平在會談上，川普重申：美方堅持奉行「一個中國政策」，似乎中美都有共識，不讓台灣議題國際化。

對此，資深媒體人李艷秋表示，大陸不斷警告美國要尊重中國主權領土完整，川普也做出相對回應，近日來傳話美的官員，是否已經告訴總統蔡英文，「維持現狀」已不是她可以決定的事情了。

李艷秋指出，習近平花了長時間逼迫川普回到一中，因為台灣問題已從老繭變成芒刺，所以提出2535億美金的中美合作協議，讓川普點頭遵守一中政策。她說，當時川普親密地稱「台灣總統」的柔情已是過眼雲煙，質疑美國為什麼要被一中綁住的義氣，也成昨日黃花。

李艷秋強調，習近平定調台灣是兩國最嚴重、最敏感的問題，警告美國要尊重中國主權領土完整，講這麼白，習近平對台灣可能獨立，已經預做準備，兩岸關係繼續倒退。

李艷秋也舉出幾個問題，如華府官員、智庫、在台協會最近一直要求台灣增加國防預算，這是美國在警告，自己的戰爭自己打的意思嗎？中美提高雙方貿易額，川普不好再當台灣靠山，但又願意賣武器給台灣，這是拋棄你，還要榨乾你的概念嗎？

李艷秋最後提及，來傳話的美國官員是否已經告知小英，「維持現狀」不是台灣可以決定的，是由美國來決定；小英是否已經喪失「維持現狀」的詮釋權？

(中時電子報)