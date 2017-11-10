單身很有事？ 仕高利達LEAD挺單身野餐PA

2017年11月10日 19:36 中時電子報 吳勝雄

仕高利達蘇格蘭威士忌延續「用心LEAD挺每種可能」的品牌精神，針對網路熱門單身議題力挺單身，在雙11國際光棍節打造單身者友善野餐PA，野餐PA六大主題區不僅緊扣熱門單身議題還暗藏聯誼小心機。此外，更於超商同步推出附有單身宣言貼紙的仕高利達金牌200ml限量瓶。實體活動結合網路議題，仕高利達在雙11國際光棍節把「用心LEAD挺每種可能」的精神發揮到淋漓盡致。

單身議題與單身商機正夯，根據內政部統計，台灣20歲以上40歲以下單身未婚人口高達440萬人，此外，隨著單身議題延燒的雙11光棍節儼然已成消費盛事，光是去年全球網路購物單日消費金額就高達5,500億新台幣，潛在的單身商機不容小覷。

在台灣，單身議題在網路也是項最熱門吸眼球話題，PTT八卦版有位網友針對單身處境發文，講述在麥當勞排隊點餐時遇上正妹要求1+1搭餐，網友一時頭昏腦脹覺得幸福降臨，悲慘的是正妹竟然有男友，一股惆悵與失落不禁從中襲來，此篇發文獲得網友紅爆推文熱烈迴響。在台灣大專院校間擁有高人氣的社群網站Dcard，在感情版有網友以「單身者的50道陰影」為名發文，講述自己除了給常嘲笑魯蛇之外，更得被迫面對周遭親友介紹不對味的相親對象。

餐廳吃飯老是給併桌、老闆動不動凹加班、總是得忍受周遭情侶在放閃、與親友相聚時常給逼問感情狀態或是強硬介紹對象。單身有時或許是個人選擇，不過上述都是單身男女最常面臨到以及網路討論度最高的單身話題。

單身很邊緣沒人權，單身很有事？單身沒有錯，只是這個世界對單身太不友善了。仕高利達蘇格蘭威士忌LEAD挺單身！緊扣單商議題與單身商機，將這股網路線上熱潮延續至實體線下消費者活動，在雙11國際光棍節喊出「單身友善日」，並且11/11與11/12周末兩日，在華山文創園區舉辦「仕高利達LEAD挺單身野餐PA」。仕高利達針對網路議題整理出的六個單身者迫切問題，在單身野餐PA現場打造出六大單身友善主題區，同時每個主題區都有相對應單身友善宣言，邀請全台民眾與網友一起給單身者一個友善空間。此外，消費者在活動現場可以購買到雙11單身友善日限定版－附有單身宣言紋身貼紙的200ml仕高利達金牌單身友善瓶。

「仕高利達LEAD挺單身野餐PA」六大主題區名稱與玩法很有趣、很會埋哏，可說專為單身男女設計：

• 抉擇下午茶

主題宣言：「我單身不代表點菜不能點滿桌」──在類似一蘭拉麵隔間獨享的空間裡，可以一個人吃Lady M蛋糕搭配仕高利達特調，更可以選擇掀開布簾玩來電配對遊戲。

抉擇下午茶_我單身不代表不能點滿桌(圖片來源：仕高利達)

• 相談占卜室

主題宣言：「我單身不代表你介紹的阿貓阿狗我都要」──現場有塔羅牌老師提供民眾算塔羅牌占卜服務，解決感情上的疑難雜症。此外，更會提供以仕高利達蘇格蘭威士忌製成的開運調酒，喝完，你的愛情肯定不遠了。

相談占卜室_我單身不代表你介紹的阿貓阿狗我都要(圖片來源：仕高利達)

• 爆汗拳擊場

主題宣言：「我單身不代表時間多到可以一直加班」──根本就是拳擊格鬥擂台，專業拳擊教練零距離教學，當然不會只帶大家揮空氣拳，更可以對著沙袋揮拳發洩，一吐平日被逼加班說不出口的怨氣。

爆汗拳擊場_我單身不代表我時間多到可以一直加班(圖片來源：仕高利達)

• 心自由TIKI Bar

主題宣言：「我單身是因為我享受自由不想定下來」──單身有時更是一種選擇，是為了享受自由，可不是不願意。在這裡仕高利達的品牌大使會依每位到訪者的單身宣言紋身貼紙，帶領你調製出專屬自己單身風格的威士忌。

心自由TIKI BAR_我單身是因為我享受自由不想定下來(圖片來源：仕高利達)

• 單身舞台

主題宣言：「我單身是因為還沒遇到對的人」──最紮紮實實的聯誼區！這裡有最熱力四射的現場音樂演出，讓所有單身男女駐足停留聆聽。「派對紳士」、「奇哥」等樂團熱情演奏，以及還有神祕不定時出現的17正妹人氣主播「天堂鳥」、「泠姐」帶著大家玩單身丘比特的聯誼遊戲。

單身舞台_我單身是因為還沒遇到對的人(圖片來源：仕高利達)

• 單身友善商店

主題宣言：「我單身不佔空間不代表我不需要空間」──最潮打卡裝置物就在這！消費者在這裡用199元可以換到兩枚主題區體驗代幣，還加贈一瓶附有單身宣言紋身貼紙的200ml仕高利達金牌單身友善瓶，另有599元換到6枚代幣，每日前50名還加贈活動主題野餐墊，一起在華山大草皮鋪滿野餐墊，就是要你邀單身妹子跟鮮肉把野餐墊坐好坐滿。

單身友善商店_我單身不代表我不需要空間(圖片來源：仕高利達)

11/11-12周末舉辦的的「仕高利達LEAD挺單身野餐PA」還有一件要緊的事，每天都會抽出一支iPhone X手機，兩天共兩支。更好康與聰明的是，仕高利達結合全台7-11與全家便利商店兩大超商通路，在單身野餐PA活動前搶先推出附有單身宣言紋身貼紙的200ml仕高利達金牌單身友善瓶，將線上網路議題結合線下實體通路，讓想要參加當天兩日活動的的單身男女搶先購買，活動時至「單身友善商店」區憑紋身貼紙便可直接兌換兩枚主題區體驗代幣，節省時間免去排隊煩惱，記得把講述你單身困擾的單身友善宣言貼紙貼好，迅速暢玩六大主題區，用更多充裕的時間享受各種聯誼的機會。「仕高利達LEAD挺單身野餐PA」最力挺單身！

《中時電子報》提醒您，酒後不開車，安全有保障。

(中時電子報)