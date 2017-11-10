國際動畫短片府中15精采上映 改編短詩呈現父子情誼

2017年11月10日 19:38 中時 葉書宏

府中15新北市動畫故事館與國立臺北藝術大學合辦的「關渡國際動畫節」，自2011年創辦至今，每年都有上千部來自國內外作品報名參展，已是全球各地優秀動畫藝術家與導演關注的動畫影展之一。

動畫專題放映邀請關渡國際動畫節來自26國、共108部動畫短片，包括「關渡國際動畫獎」及「國際觀摩片」等單元，其中本次競賽最大獎項「最佳國際動畫獎」得獎作品-法國動畫短片《Negative Space負空間》也將來到府中15播映。

《Negative Space》是由Max Porter and Ru Kuwahata共同執導的停格動畫，故事改編自美國詩人Ron Koertge的同名短詩，全片以「打包行李」作為父子之間的情感連結，行李中的空隙是兒子心中失落的負空間。本片入選安錫動畫影展、渥太華動畫影展等80多個國際影展，並獲得27個獎項。

另外還有「最佳國際學生動畫短片獎」作品《Garden Party歡迎光臨豪宅派對》，是來自全球前十大動畫學校、法國阿爾勒MOPA動畫學院6位學生的畢業製作，主要講述的是一隻青蛙和一隻蟾蜍在空蕩無人的大豪宅中肆意探索遊玩的故事。動畫中的動物都是使用電腦動畫製作出來的，十分逼真，各種蛙類動作也很細膩，如同真實的青蛙一般。

「2017關渡國際動畫節」動畫影展專題放映自11月14日至11月28日，在府中15新北市紀錄片放映院放映，上百部得獎和入圍作品、以及國際觀摩動畫作品，免費觀賞。僅此10場，錯過就看不到這些精采動畫囉！歡迎愛好動畫的觀眾朋友一同共襄盛舉。

(中時)