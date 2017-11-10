剛買的中古賓士車開心上路 1小時後竟然就GG了

2017年11月10日 19:36 中時 陳俊雄

梁姓男子今年4月間以33萬元向張男購買中古賓士車，沒想到上路1小時就顧路，害他先花1萬9000元拖吊費，事後車廠檢修引擎發現「整組壞了了」，估計修理費高達14萬元，新北地院認張男隱瞞車輛瑕疵，判決應全額賠償15.9萬元拖吊及修理費用。

賓士車一向予人耐用堅固的印象，張男向上們詢問的梁姓男子表示，弟弟使用的一部車齡超過10年的賓士車車況正常並無重大維修，由於張男提出保證，雙方議價後梁男以33萬元買下了這台賓士車。

今年4月28日張男將這部賓士車過戶梁男，沒想到交車不到1小時，梁男就因賓士車拋錨顧路，聯絡後張男要求將賓士車拖至北投熟識之修理廠維修。

沒想到修車廠發現引擎毀損不願維修，梁男只得將這部賓士車再拖至三重區修理廠維修，前後付出了1萬9000元拖車費用，更慘的是，經過修理廠檢查確認，這台賓士車引擎嚴重故障幾乎「整組壞了了」，修理費高達14萬元，沒想到張男卻只願意賠償3萬元。

梁男認為，張男在訂定買賣契約前，拍胸脯保證車輛車況正常並無重大維修等內容不符，但他卻買到故障車顯然被坑，提告要求張男應全額支付拖吊及修車費用。

張男辯稱，梁男在交車時已經試車，確定沒問題才開走，車子拋錨顧路根本是他不會開所致，但承審法官認為，車輛引擎是否故障，肉眼難以直接直接觀察發現，加上當天梁男交車後只開1小時就故障顧路、並即刻通知張男，並無「未依通常程序從速檢查」、「怠於為瑕疵之通知」等情，判決賣瑕疵賓士車的張男應全額賠償15.9萬元的拖吊及修車費用。

(中時)