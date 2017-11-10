小金門將舉辦百人移廟 搶救「天助師」壁畫遺作

2017年11月10日 19:42 中時 李金生

「百人移廟」已展開前置作業，農曆十月一日上午登場。（縣文化局提供）

素人畫家「天助師」的壁畫，展現鮮靈活現的精湛畫工。（縣文化局提供）

主辦單位〈金門縣宗族文化研究協會〉歡迎大家一起來參加百人拉廟，共同見證整個過程。（縣文化局提供）

廟口的大香爐也將一併遷移。（縣文化局提供）

「百人移廟」遷移距離約92公尺。（縣文化局提供）

金門地區首宗廟宇遷移工程，將為保留文化資產寫紀錄。（縣文化局提供）

金門地區首宗廟宇遷移工程，烈嶼東林佛祖廟林天助匠師壁畫搶救行動，將於11月18日（曆十月初一）登場，主辦單位〈金門縣宗族文化研究協會〉歡迎大家一起來參加百人拉廟，共同見證整個過程。

烈嶼東林佛祖廟是在1958年，由村人共同捐資重修，邀請烈嶼地區最著名的廟宇繪圖大師林天助繪製72幅壁畫，包括孫臏與龐涓的傳說故事及哼哈二將、仙女、東方朔等人物畫作。

縣文化局指出，1998年去世的「天助師」林天助是自學的素人畫家，也是金門早期重要的民間藝術工作者。他以精湛畫工直接在廟宇牆面繪圖，鮮靈活現的人物表情及衣裝讓人讚賞，烈嶼佛祖廟內的壁畫是他少數僅存的遺作，甚具文化保存價值。

由於該座廟宇年久失修，地方早有原地拆除重建之議，但主事的東林社區管委會與烈嶼靈忠廟管委會考量保存地方文化資產，決定將佛祖廟捐給縣府，並由民間各界自發性舉辦這場「百人移廟」行動，遷移到距離92公尺外的空地，讓舊廟和壁畫一起保留下來。

(中時)