積穗國中管樂團　連續8年新北B組特優

新北市中和區積穗國中管樂團連續8年拿下新北市音樂比賽管樂合奏B組特優。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區積穗國中管樂團連續8年拿下新北市音樂比賽管樂合奏B組特優。（葉書宏翻攝）

新北市中和區積穗國中管樂團創團逾15年，靠著校方全力支持及歷任團員努力下，今年再度拿下佳績，連續8年拿下新北市音樂比賽管樂合奏B組特優，將代表新北市進軍全國音樂比賽。

9號上午，管樂團出發比賽前，校長鄭建立以聖經中牧羊的以色列少年人大衛打敗歌利亞的故事，勉勵孩子不要小看自己的力量迎接挑戰，最好的表現就是努力完成音樂比賽，另外音樂總監魏德炎告訴團員要記得和同學們玩音樂的美好，充分享受音樂。

雖然做足了準備，但這些青少年的團員還是難掩緊張心情，準備上台前，還是難免有意外，樂器按鍵壞掉，或是調音不順，差點讓這些選手嚇出一身冷汗，鄭校長表示，青春期的孩子都在改變，參加管樂團當中，會經歷很多事情，對他們來說，影響最大的就是藉由練習和比賽增加自信心。魏老師則是表示，在音樂的訓練過程當中，團員們享受玩好音樂的過程，然後表演給大家看，這對國中生的音樂教育上來說是一個非常好的機會，因為其他課程不會做這樣的訓練，對孩子來說更有幫助。

多數的青少年團員都是國中階段開始學習管樂，在音樂啟發之下，增加他們學習能力，專心一致以「一個樂團一個聲音」的團隊精神，分部合作努力演奏出最撼動人心的樂曲。

另外校方認為團體競賽讓更多孩子有上台的機會，去觀摩別人，同時得到評審不同的評語是一種進步，也能訓練膽量，讓他們在國中階段有更多社團的學習經驗，幫助他們看到更多不同的世界。

(中時)

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