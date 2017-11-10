金瓜石礦山120周年展 即日起黃金博物館展出

展覽還能體驗日治時期礦山運動會最受歡迎的趣味遊戲「釣紙魚」。（新北市立黃金博物館提供）

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金瓜石居民從故事櫥窗「親身」告訴民眾街巷的故事。（新北市立黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館今（10）日起舉辦「礦山那些年－開山120週年紀念展」，展出台日耆老提供的懷舊照片，還有紀錄片由居民現身說法，道出百年礦鎮盛衰起落，內容精彩可期，想了解金瓜石早年生活的民眾不可錯過。

黃金博物館館長王錦華表示，1897年是金瓜石礦山引進當時現代化新式設備的開始，今年適逢120年，黃金博物館將呈現120年來的礦山故事，自今（10）日起於煉金樓1樓特展室及金水特展室擴增展示內容，傳遞更多鮮為人知的礦山歷史與別具特色的山城生活。

「山城記憶」從居民視角述說礦山故事，從15位台、日耆老、居民提供的珍貴照片影像，一覽礦山獨特的街弄、學校、娛樂及民俗節慶等許多已不復見的景象。展場特別規劃「山城故事」、「洋子的三歲記憶」、「祈堂路新店仔」、「故鄉，水湳洞」及「我家在五號路」等故事櫥窗。

「我家在五號路」這齣影片中，民眾張榮東帶著女兒上澡堂，引領觀賞者回到過去懷舊年代。張榮東表示，以前公共澡堂還在時，左鄰右舍都會帶著澡盆走在這條路上，到巷子底的澡堂洗澡，澡堂式微後，這棟建築就變成社區活動中心和幼稚園。

「開山歷史」以礦業發展沿革及採礦、煉製等圖像，呈現水金九礦山的礦業景觀，此外現場還有互動體驗裝置、礦工說故事和日治時期趣味遊戲體驗，展出時間自今年11月10日起至明年2月25日止。

(中時)

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