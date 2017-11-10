HBL》後高國豪時代 衛冕軍松山3分線比準

2017年11月10日 20:13 中時電子報 林宋以情 、 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

HBL松山高中馬建豪20分、6籃板。(李弘斌攝)

進入「後高國豪時代」HBL男甲級衛冕軍松山高中重新尋找進攻模式，10日面對光復高中，78比61奪預賽2連勝，12強複賽門票順利到手，不過教頭黃萬隆並不滿意，「不希望他們為了晉級而戰，而是要從中學到東西。」

松山高中昨先輕取宜蘭高中，10日再退光復，但黃萬隆不改高標準，防守起家「綠色神盾」，此役球隊表現未達教頭要求，「球員有進攻天份，但防守強度、判讀比賽的能力還需要時間來磨。」

松山半場取得17分領先，當家中鋒林正半場前還有一次精彩籃下腳步，場邊啦啦隊是歡聲雷動。高國豪畢業後，松山進攻外線也多了嘗試，此役多達34次三分線出手，不過進11顆命中率3成偏低。

「以前有高國豪在，他有分球能力比較輕鬆，或者可以1對1打掉。」黃萬隆表示，現在這批球員則是多有外線能力，「林勵、楊承翰、馬建豪都有籃子，讓球員發揮外線優勢。」

被點名的楊承翰，此役拿下21分，高三的他等了兩年才初嘗HBL滋味，罰球線上13罰中10，但三分球有點「掉漆」，投10僅中3，讓他直呼不滿意，「預賽開打前我以為會很緊張，結果還好。這兩場外線都沒調整好，只能用切入彌補，不然就是送給馬建豪投。」

(中時電子報)