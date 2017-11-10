唐從聖預告下月和乃哥同台 瞞婚傷了張小燕

唐從聖瞞婚被張小燕虧，下月有望「乃從」同台。（圖／中時資料照片）

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中時電子報

藝人唐從聖（從從）今年是非特別多，先是被周刊爆料瞞婚生子，又被爆介入台大女護士與未婚夫之間的戀情，日前則因徐乃麟（乃哥）國罵事件，使從從在直播中爆哭，成為話題人物。今(10日)他和郭子乾上《小燕有約》，開頭便被關心他多年的張小燕狂虧為何要騙她，一向溫和的張小燕還說重話：「請問你當我是傻瓜嗎？」

46歲唐從聖出道17年、從未傳過緋聞，今年6月驚爆未婚生2女，一個7歲、一個4歲，而他和42歲孩子的媽「小青」交往20年，有共識不結婚、不公開宴客，當時唐從聖僅回應是為了保護小孩成長過程，才不公開一切，卻遭外界拿來與同樣瞞婚的劉德華相比，狂酸：「憑什麼有偶像包袱？」

據《聯合新聞網》報導，唐從聖今上《小燕有約》，張小燕對於瞞婚一事仍舊十分受傷，怨他為何不早點坦誠以對，難過說這幾年常關心從從怎麼不找個伴，直到新聞爆出才知道被騙，可說是真心換絕情，唐從聖則說，自己本來就計畫不讓任何人知道，「也許在等一個適當時機一次處理」。

至於先前遭乃哥髒話飆罵事件，唐從聖說，後來兩人在電話中和好了，最近有家公司找他表演尾牙，問能不能和乃哥同台，唐從聖便主動打電話協調，而乃哥也同步證實的確接下了與從從同台的表演，預告是下個月底，兩人說不定會在台上重現先前網上瘋傳的爆罵片段，但或許角色交換。

(中時電子報)

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