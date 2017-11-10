AirAsia 2017 年末大促銷 11月13日0時登場

2017年末大促銷主要針對台北高雄-吉隆坡航線，祭出單程含稅1

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明年的旅遊已經做好計畫了嗎? AirAsia 2017年最後大促銷即將登場！從下週一 (11/13) 0時起至2017年11月19日止，可用超值早鳥優惠價格預定2018年5月7日至2019年1月31日出發的機票，AirAsia BIG會員還可享有提早24小時優先預訂的權利，即11月12日0時起便可上AirAsia官網搶票，共有500萬張促銷票，也是首波釋出聖誕、跨年的促銷票，明年想去雪梨跨年的就要把握這一檔！

2017年末大促銷主要針對台北/高雄-吉隆坡航線，祭出單程未稅1,188元起，是非常難得的超值下殺價！同時針對想趁跨年假期到雪梨看煙火的台灣消費者，祭出台北-雪梨單程未稅2,677元起的超殺價，除了雪梨之外其他澳洲熱門城市如柏斯、墨爾本、黃金海岸2,348元起，明年聖誕節、跨年長假就到澳洲走走吧！

AirAsia 集團首席商務長戴秀鳳 (Siegtraund Teh Siew Foong) 表示，現在就開始安排明年下半年的假期一點都不算早，這次年末大促銷推出500萬的早鳥超值優惠，利用這個促銷為你明年的下半年安排一個什麼都不用多想只有放空的好假期吧！

預訂日期2017年11月13日0時起至11月19日 (BIG會員可享早24小時搶購)。出發日期2018年5月7日至2019年1月31日。

優惠內容屬全航線早鳥優惠，臺北直飛沙巴、吉隆坡單程未稅TWD 1,388、TWD 1,188元起，新航點台北馬尼拉、宿霧單程未稅1,300元起，高雄天天直飛吉隆坡單程也僅要未稅1,188元起，經由吉隆坡轉機至澳洲雪梨、墨爾本等熱門澳洲城市單程未稅僅2,348元起，探索檳城、吳哥窟等古城單程未稅僅2,039元起。

搭乘豪華平躺座位從臺北直飛吉隆坡單程未稅 6,490元起。搭配20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合(Value Pack)還可再享約8折優惠。請前往AirAsia官網搶超值優惠票 。

(工商)

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