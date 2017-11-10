APEC與東協領袖對話 宋習二度公開零互動 泰總理請宋吃喉糖

2017年11月10日 20:15 中時 陳建瑜 、工商時報記者／ 陳鷖人 、工商時報記者／

我國經濟領袖代表宋楚瑜（右）今出席APEC（亞太經合會）首度舉行經濟領袖與東協領袖非正式對話，接受泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）（左）的喉糖。（中華台北代表團提供）

宋楚瑜吃喉糖。(中華台北代表團提供)

宋楚瑜與新加坡總理李顯龍握手寒暄。(中華台北代表團提供)

我國經濟領袖代表宋楚瑜（上）今出席APEC（亞太經合會）首度舉行經濟領袖與東協領袖非正式對話，與緬甸實質領導人翁山蘇姬（下）握手。（中華台北代表團提供）

APEC（亞太經合會）首度舉行經濟領袖與東協領袖非正式對話，我國經濟領袖代表宋楚瑜與中國大陸國家主席習近平在圓桌上的位置被安排在對面，兩人會前同樣零互動，但有趣的是，坐在宋旁的泰國總理帕拉育・詹歐查（Prayuth Chan-ocha）特別請宋吃喉糖。

根據公開畫面可見，宋楚瑜先行進場後與汶萊首相包奇亞（Hassanal Bolkiah）短暫對話。而相隔10秒後，習近平也走進會場，隨後越南國家主席陳大光與其他國家陸續進場。從照片可見期間，宋楚瑜曾與新加坡總理李顯龍及緬甸實質領導人翁山蘇姬握手、寒暄。

宋楚瑜的位置右邊是帕拉育・詹歐查（Prayuth Chan-ocha），左邊則是李顯龍。習近平的的左手邊是智利總統蜜雪兒．巴舍萊（Michelle Bachelet），右手邊則是香港行政長官林鄭月娥。美國則派出國務次卿向農出席。

會議一開始由越南國家主席陳大光先致詞後，接續由菲律賓總統杜特蒂發言，接著進行閉門會議。

(中時)