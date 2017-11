亞洲最新量子級郵輪海洋贊禮號 首航基隆港

2017年11月10日 20:41 工商 張佩芬

基隆港務分公司總經理劉詩宗(左)登輪致贈紀念牌給船長表達歡迎。圖:基隆港務分公司

基隆在地「楓香舞蹈團」為郵輪旅客表演「牡丹花開」。圖:基隆港務分公司

基隆港務分公司高階主管與船長合影。圖:基隆港務分公司

基隆港又見郵輪界明星靠港!皇家加勒比旗下最新巨輪海洋贊禮號(Ovation of the Seas)今日首航基隆港,基隆在地的國小學童們以一首熱鬧的「富貴花開」舞蹈迎接5,000名旅客及船員,精彩展現基隆的文化韻味及熱情!隨海洋贊禮號緩緩靠岸,岸邊揚起彩色歡迎旗幟,「Welcome to Keelung 歡迎蒞臨基隆」醒目的文字在旅客踏上基隆以前,就已躍入旅客眼簾,為此次包船繞台的行程揭開序幕。

海洋贊禮號此次停靠在西16碼頭,流線船身在海洋廣場可以一覽無遺,為了讓在地民眾、攝影迷、郵輪愛好者有機會近距離欣賞這艘難得親眼目睹的郵輪,港務公司與陽明海洋文化館特別舉辦4梯次「搭遊艇賞郵輪」的遊港活動,提供近距離、多角度欣賞郵輪福利,附贈PIAZZA義大利餐廳特製小點心及神秘驚喜小禮物,民眾報名踴躍,艘艘爆滿,總計約320位民眾親身參與。

此次搭小船看大船活動深深打動郵輪迷的心,大家下船後紛紛說好滿足,希望下次還有機會參加。港務公司也表示活動迴響這麼好,明年還有許多首航郵輪,將考慮再次辦理「搭遊艇賞郵輪」遊港活動。

海洋贊禮號郵輪屬皇家加勒比郵輪公司旗下,於2016年下水,總重167,800噸、總長度348米、寬度41米,共有18層,是亞洲第二艘量子級郵輪,船上擁有驚人地的創新設備,從世界名廚的環球都市料理外,還提供精采的娛樂饗宴,帶給郵輪旅客耳目一新的體驗與時髦又刺激的感受。本次航程為香港-基隆-花蓮-台中-香港,在台灣停靠3個港口,臺灣的郵輪迷可以好好”追郵輪”,盡情地欣賞這個巨大城邦,也顯示臺灣觀光景點魅力十足,吸引外籍旅客搭郵輪環台。

今年光棍節,基隆港並不孤單,從11月2日起一直到11日,共有12個航次,當中又有4天的雙輪會,今天(10號)基隆港海洋贊禮號與寶瓶星號的雙輪會旅客進出港人數再度突破萬名,預估達10,400人次,基隆港熱鬧非凡。隨著大型郵輪進港,基隆港旅客 人次不斷攀升,為剛獲選為亞洲最佳郵輪母港的基隆港做了最佳的印證。

(工商)