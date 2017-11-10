大型LNG液化天然氣船 首航抵達中油永安廠碼頭

從卡達啟航的全球第2大（Q-FLEX）液化天然氣LNG船AL AAMRIYA號10日緩緩駛進高雄永安港，船長約316公尺、船寬52公尺、裝載容積9萬2000噸，運送超低溫負-162度液化天然氣，這是中油永安天然氣廠從1990年啟用至今27年來首次有大型（Q-FLEX）LNG船停靠永安港卸收液化天然氣。RasGas公司全球銷售總監Ali K Al-Kaabi（右六起）、中油董事長戴謙、天然氣事業部執行長廖惠貞、中油永安廠廠長賴遠忠、油品行銷事業部執行長黃仁弘、石化事業部執行長黃順發（右）等人士10日在LNG大船駛進永安港時一同合影。（王錦河攝）

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中油董事長戴謙（如圖）10日親自迎接全球第2大（Q-FLEX）液化天然氣LNG船AL AAMRIYA號駛進永安港。（王錦河攝）
從卡達啟航的全球第2大（Q-FLEX）液化天然氣LNG船AL AAMRIYA號（中）10日在領港拖船引航下鳴笛緩緩駛進高雄永安港，拖船在前噴水慶祝首航，該船長約316公尺、船寬52公尺、裝載容積9萬2000噸，運送超低溫負-162度液化天然氣，這是中油永安天然氣廠從1990年啟用至今27年來首次有大型（Q-FLEX）LNG船停靠永安港卸收液化天然氣。（王錦河攝）
從卡達啟航的全球第2大（Q-FLEX）液化天然氣LNG船AL AAMRIYA號（右）10日在領港拖船引航下鳴笛緩緩駛進高雄永安港，拖船在前噴水慶祝首航，一度出現彩虹。該船長約316公尺、船寬52公尺、裝載容積9萬2000噸，運送超低溫負-162度液化天然氣，這是中油永安天然氣廠從1990年啟用至今27年來首次有大型（Q-FLEX）LNG船停靠永安港卸收液化天然氣。（王錦河攝）
從卡達啟航的全球第2大（Q-FLEX）液化天然氣LNG船AL AAMRIYA號（右）10日在領港拖船引航下鳴笛緩緩駛進高雄永安港，拖船在前噴水慶祝首航，該船長約316公尺、船寬52公尺、裝載容積9萬2000噸，運送超低溫負-162度液化天然氣，這是中油永安天然氣廠從1990年啟用至今27年來首次有大型（Q-FLEX）LNG船停靠永安港卸收液化天然氣。（王錦河攝）
從卡達啟航的全球第2大（Q-FLEX）液化天然氣LNG船AL AAMRIYA號（如圖）10日在領港拖船引航下鳴笛緩緩駛進高雄永安港，拖船在前噴水慶祝首航，該船長約316公尺、船寬52公尺、裝載容積9萬2000噸，運送超低溫負-162度液化天然氣，這是中油永安天然氣廠從1990年啟用至今27年來首次有大型（Q-FLEX）LNG船停靠永安港卸收液化天然氣。（王錦河攝）
RasGas公司全球銷售總監Ali K Al-Kaabi（右起）、中油董事長戴謙、天然氣事業部執行長廖惠貞、中油永安廠廠長賴遠忠等人士10日在全球第2大（Q-FLEX）液化天然氣LNG船AL AAMRIYA號駛進高雄永安港時一同開心合影。（王錦河攝）
中油永安廠廠長賴遠忠（前排右二起）、中油天然氣事業部執行長廖惠貞、中油董事長戴謙、RasGas公司全球銷售總監Ali K Al-Kaabi等人士10日在LNG大船駛進永安港時一同開心合影。（王錦河攝）
中油董事長戴謙（如圖）10日親自迎接全球第2大（Q-FLEX）液化天然氣LNG船AL AAMRIYA號駛進高雄永安港，流露開心笑容。（王錦河攝）
中油永安天然氣廠LNG液化天然氣儲槽（中）共有6座，最大1座儲槽可儲存14萬公秉液化天然氣，LNG儲槽地底下深達45公尺。（王錦河攝）
中油永安天然氣廠永安港邊5支大型LNG液化天然氣卸載臂（中）準備卸收駛進永安港的LNG。（王錦河攝）
中油永安天然氣廠LNG液化天然氣儲槽（中）共有6座，最大1座儲槽可儲存14萬公秉液化天然氣，LNG儲槽地底下深達45公尺。（王錦河攝）
中油永安天然氣廠永安港邊5支大型LNG液化天然氣卸載臂（中）準備卸收駛進永安港的LNG。（王錦河攝）
中油永安天然氣廠LNG液化天然氣儲槽（中）共有6座，最大1座儲槽可儲存14萬公秉液化天然氣，LNG儲槽地底下深達45公尺。（王錦河攝）
中油永安天然氣廠區。（王錦河攝）
中油永安天然氣廠專用的永安港。（王錦河攝）

從卡達啟航的全球第2大（Q-FLEX）液化天然氣LNG船AL AAMRIYA號10日緩緩駛進高雄永安港，船長約316公尺、船寬52公尺、裝載容積9萬2000噸，運送超低溫負-162度液化天然氣，這是中油永安天然氣廠從1990年啟用至今27年來首次有大型（Q-FLEX）LNG船停靠永安港卸收液化天然氣。

中油董事長戴謙、RasGas公司全球銷售總監Ali K Al-Kaabi、天然氣事業部執行長廖惠貞、中油永安廠廠長賴遠忠、油品行銷事業部執行長黃仁弘、石化事業部執行長黃順發等人士10日在永安港邊一同迎接LNG大船駛進永安港。

(中時)

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