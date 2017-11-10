台灣首家房產社群上線　推推房結合多項科技

2017年11月10日 21:02 旺報 黃冠智

香港商推推房互聯網有限公司─台灣分公司（下稱推推房），於今（10）日上線，新創結合「推寶AI機器人、全內容、大數據及SHARER」，為台灣唯一的房產推廣服務平台，宣告新房產時代來臨。

有感於長年不動的房地產行銷模式，推推房致力創造新的趨勢和價值，打造第三方資訊服務品牌，以網路為基礎，結合「全內容」，提供第一手豐富的原生影音內容，深掘城市、建築、空間、生活，搭配「大數據」，匯集海內外豐富地產個案，打造資訊智囊庫。

同時，也秉持服務推廣的宗旨，建立「SHARER」開放式的溝通管道，讓消費者即時獲取房產需求資訊，而建商也能藉以獲得更大量的曝光，促成雙贏局面。

「樂觀看好明年房產買氣，推推房上線試運後也獲廣大迴響，期望透過新導入的AI機器人『推寶』於社群平台匯聚流量人氣，加上全內容的自媒體，建立消費者與供應商間一個新型態的溝通分享渠道。」推推房創辦人林家豪表示，期望透過更為有效的資訊推廣，提升購屋族群對市場的認知。

為讓服務更加完整，推推房領先市場導入AI人工智慧機器人「推寶」，透過LBS(Location Based Service)定位服務，搭配大數據資料蒐集與探勘，提供符合使用者需求的內容，及與使用者自然對話時，由機器學習自動分析，並回覆結果。

而另外一項方便的功能，就是與社群通訊軟體結合，不用額外下載App。初期「推寶」將於LINE推出，未來微信、臉書也能使用，將跳脫傳統房產App或是代銷的銷售模式。

(旺報)