有錢真好！ CEO半年換5女友懸賞30萬找真愛

美國一名CEO懸賞重金要大家幫他找女友，圖非當事者。(圖/bossfight)

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中時電子報
／綜合報導

大家常說真愛難尋，日前美國一名網站創始人兼執行長喬(Joe Cohen)，他的感情路也是走得很坎坷，雖然是一位事業有成的CEO，但他常嘆卻找不到真愛，半年來換了5位女朋友，最後他決定要砸下重金發出懸賞，他稱「只要有人可以找到符合他列出的20項條件的女孩，他將重賞一萬美元(約30萬台幣)」，他的舉動引發網友熱烈討論。

喬先從自己外表開始下手。(圖/Joe Cohen臉書)

喬他創立了「SelfHacked」後開始致富，但她的戀愛學分卻好像修得不好，半年來交了5位女友，但最後都還是分手了，他不禁納悶為什麼都找不到可以相伴終身的伴侶，於是他開始反省並改善缺點，首先喬打算先從外表來改善，他首先找專業醫生植髮，來治療他多年的禿頭，他也跑去做雷射手術改善近視，甚至跑到健身房運動健身，打造出完美的肌肉，最後他更是買下一輛賓士當成把妹車，他把自己的外表一切重新打造，但社會太現實，他又再度被狠狠打擊。

不放棄的喬，他去註冊聯誼網站找對象，甚至拉人脈套關係，但最終都以失敗收場，到最後還是一名「單身魯蛇」，最後喬真的無計可施，他就想出一招究極辦法，就是「重金懸賞」，他在自家創立的網站「Selfhacked」貼出戀愛懸賞單，內容寫著只要有人介紹的女孩能與他交往超過4個月，就能拿到1萬美元，不過他列出的條件卻洋洋灑灑的有20項，「身高不能低於172公分、年齡要在20-30歲、沒有生過孩子、5年內不能有想生小孩的想法、個性要聰明、隨和、神經不大條、外向熱情、誠實、思想開放、溫柔、最好是猶太人…等等。」最後，他提出如果有人真的可以滿足這些條件，他會給提供交通費與住宿費，甚至對方沒有工作，他也會給予經濟上的支援直到女生找到。

喬列出了20項條件，希望能盡快找到真愛。(圖/Joe Cohen臉書)

雖然喬的條件有20項這麼多，但還是有超過400封報名信件寄到他的信箱，這也讓很多網友紛紛留言，「我來幫你介紹」、「我要毛遂自薦」，不過也有許多網友不贊同他這樣的做法「真愛不是這樣來的」、「不追求物質生活然後用錢徵女友?」。

(中時電子報)

文章來源：Joe Cohen 臉書

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