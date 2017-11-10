新戲《在紐約》開鏡 胡宇威、李易峰、江疏影、蔣夢婕現身紐約街頭

2017年11月10日 20:52 旺報 廖慧娟

胡宇威回紐約拍戲，笑說有空就可以陪父母，一償想要回家拍戲的宿願。（寶麗來提供）

胡宇威（左）與蔣夢婕有許多精彩的對手戲。（寶麗來提供）

時隔3年，李易峰（右）重新拍攝現代時裝劇。圖左為江疏影。（取自新浪微博＠電視劇在紐約）

台灣男星胡宇威與大陸藝人李易峰、江疏影、蔣夢婕合演的新戲《在紐約》，於紐約時間9月9日早上9點舉行盛大的開鏡儀式。

家在紐約、獨自回台發展演藝事業的胡宇威，格外興奮，笑說：「除了在劇中可以挑戰擁有雙重人格的新角色，空檔也可以陪父母，一償自己過去想要回家拍戲的宿願……對我來說，在自己長大的地方拍戲，是個很特別的體驗，畢竟以前都是跟家人朋友在紐約逛逛走走，但現在不一樣，是工作的狀態，感覺很不同，不是小朋友的感覺了，哈哈！」

以往胡宇威為了演藝事業，每年最多回紐約探望父母一次，總嫌相處不夠：「這次感覺每一天都可以見到他們，只要沒班，就會趕緊跟爸媽約一約，爸媽就會立即出動過來接我！」因此，他被經紀人笑說，「很像爸媽接小孩放學。」胡宇威笑回：「但上車後是換我開車載他們回家喔！回想，被媽媽接送上下課，已經是幼稚園到小學一年級的時候，好遙遠。」他也難得感性說，「覺得很幸福，尤其看到爸媽滿足的笑臉。」

最好笑是胡宇威在紐約的朋友，很多至今都不相信他當了演員，有的是上網查了才半信半疑，有的則是這次看他拍戲，才驚訝地說：「真的，是真的耶！」最離譜的是，有次他和朋友約喝咖啡時，有粉絲上前問他：「可以簽名、拍照嗎？」他的朋友才傻眼地驚呼：「My God！是真的嗎？」讓他笑到不行。

劇中，胡宇威飾演從小接受貴族精英教育，畢業後，從事紐約金融行業的美籍華裔獨子，因單親家庭成長背景讓他變成一位面熱心冷的貴公子，用完美的社交禮儀當作保護色拒人於千里之外，表面擁有完美形象，背地卻扛不住壓力而酗酒，巧妙延續胡宇威在7月推出的同名專輯中的「雙重人格」設定。

胡宇威說，自己很喜歡這樣的角色設定，很有挑戰且與眾不同，在劇中有很多喝酒與酗酒情節的他，為了詮釋，會回想自己過去喝醉的狀況，分析那樣的狀態是開心、難過還是難受，用不同的層次來表演，並多了解酗酒症的症狀與發病狀態，讓自己可以成功演繹。

這齣戲也是李易峰隔了3年之後，重回現代時裝劇之作。劇中，他一改穩重踏實的螢幕形象，飾演生於紐約、玩世不恭的華裔律師「徐天」，雖然生活壓力大，依然秉持信念，追逐美好夢想。他表示：「徐天的奮鬥軌迹，其實是無數華人青年中國夢與美國夢交織的縮影之一，笑與淚都有跡可循。」

《在紐約》由芒果影視、合力辰光、歡瑞世紀、光芒影業、寧波紙兵等公司共同投資出品，曾獲白玉蘭最佳導演獎的鄢頗執導；目前該劇已在大陸及美國開拍，湖南衛視、江蘇衛視、浙江衛視均已在2018招商大會對外宣布明年播出，且列為重點推薦劇目。

(旺報)