俞大維故居下周恐劃為古蹟 都更住戶控訴：找誰求償

2017年11月10日 22:03 中時 王玉樹

桓億建設董事長陳志瑤今帶媒體巡走俞大維故居，指經多次翻修，當初文資審議會已證明不具保存價值。（王玉樹攝)

溫州街俞大維故居都更案，今舉辦記者會，住戶與建商出席。（王玉樹攝)

溫州街台大教職員宿舍都更案，因遭人檢舉當地為前國防部長俞大維故居，下周一台北市文化局文資審議會將討論此案，恐逕行指定為「市定古蹟」，讓10年都更案化為流水。建商今與住戶召開記者會，要求審議會能「依法行政」，強調未來可在新大樓規畫俞大維書齋，達成「雙贏策略」。住戶則是控訴，已經到外面買房子，背負龐大貸款，「如果喊卡，投入那麼大人力物力財力，我要找誰求償！？」

建商桓億在2008年接手溫州街宿舍區都更案，經與12家住戶與另一地主台大協商後，歷經公聽、審查程序，也已拿到北市核發的建照與拆除執照，結果近日有人舉報該區內有「前國防部長俞大維故居」應列為古蹟，讓整件已要動工的都更案停擺。

居住11年的都更住戶吳先生今天在記者會陳述，當初買進50年老公寓，後來因為房子老舊，同意都更。這麼多年來都更程序走完，也看到建商拿到拆除執照，今年2月才與老婆到外面買了新房子，現在貸款每月3萬多元，原本預計都更後可拿權利金抵7成房價，沒想到過去程序可能被推翻。他哀嚎說：「如果被劃為古蹟，整個作廢，我的貸款怎麼付？如果被迫把新房賣掉，房價損失怎麼辦，我要找誰求償！」

桓億建設董事長陳志瑤表示，俞大維從國防部退下來後，住到內湖去，溫州街這邊只短暫住過3、4年，其餘都由她妹妹台大教授俞大綵居住，而俞教授在1990年過世後，台大移轉給另一位許姓教授居住。他強調，此處經過從民國19年、44年、53年等經過多處翻修，已非原貌，這點在2006年時文化局鑑定小組也確認過，此處並無文資保存價值，因此希望文化局要「依法行政」。

此都更案律師黃三榮強調，早在2006年次文資審議會，就已經把「俞大維借住」的事實納入考量，因此現在檢舉者說的此處是俞大維故居絕非新事實。至於藝文界指此處也為俞的弟弟、也就是中國戲曲名家俞大綱文化活動地點，是不對的，很多文獻與報導證明俞大綱是在北市館前路、金山街一帶，並非溫州街此處。

黃三榮進一步質問，紀念俞大維方式只有靠修法嗎？桓億提出「文資．都更雙贏策略」，未來可在都更新大樓內保留一處空間，納入他的文物，規劃為「俞大維書齋」等，一樣可以達到保留俞的文化價值。

中華民國不動產開發公會秘書長于俊明聲明，此案將是不動產業觀察都更推動的指標，畢竟一個都更案當初已問過了、確定了、核定了，程序都走完，才突然被說要認定為古蹟，「如果此案未過，對公會業者來說是非常大的挫敗，以後都更之路將更難走。」

(中時)